Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert das Vogtland

Offenbar keine Schäden oder Verletzte

+ © dpa / Martin Gerten Immer wieder sind auch in Deutschland Erdbeben zu spüren: Diesen Ausschlag zeigte die Erdbebenstation Bensberg im November 2017 für den Großraum um Köln. © dpa / Martin Gerten

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 mit Zentrum in Tschechien war auch in Sachsen zu spüren. Das geht aus den Daten des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam hervor.