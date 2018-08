Mysteriöser Vorfall: Plötzlich regnet es Fäkalien auf dem Wochenmarkt

Wie geht das? Plötzlich regnet es Fäkalien vom Himmel auf dem Wochenmarkt - Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Offenbach - Über diesen Vorfall können wohl nur die Fans von Eintracht Frankfurt herzlich lachen: Auf dem Wochenmarkt in Offenbach hat es am Dienstag (28.08.) Fäkalien geregnet. Das hat die Polizei in Offenbach auf extratipp.com*-Anfrage am Donnerstag bestätigt. Aber der Reihe nach.

Offenbach: Plötzlich regnet es Scheiße vom Himmel - Polizei vor Rätsel

Offenbach ist mit seinen ca. 125.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt in Hessen, der örtliche Fussballverein ist längst in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Jetzt gerät die Stadt Offenbach mit einem kuriosen Einsatz der Feuerwehr und des Ordnungsamtes in die Schlagzeilen: Auf dem Wilhelmsplatz hat es am Dienstag gegen 8 Uhr plötzlich Fäkalien vom Himmel geregnet.

"Auf dem Marktschirm des Lebensmittelstandes, auf dessen Lebensmittelauslage und auf dem Boden waren einzelne schwarz bräunliche Tropfen zu sehen", so die Berufsfeuerwehr Offenbach in einer Mitteilung. Die alarmierten Einsatzkräfte untersuchten die braune Substanz auf dem Wochenmarkt in Offenbach zunächst. Die Marktstandbetreiberin vermutete, dass die braune Masse wohl von einem Flugzeug stammte, dass sie vorbeifliegen sah.

Die Feuerwehr Offenbach führte mehrere Untersuchungen mit den Fäkalien durch. Ein Biotest brachte schließlich Klarheit: Die Fäkalien stammen nicht vom Menschen, es handelte sich vermutlich um Vogelkot von vorüberfliegenden Vögeln. Etwa ein halber Liter der braunen Masse viel demnach vom Himmel auf den Offenbacher Wochenmarkt. Um 08.45 Uhr war der Einsatz beendet. Körperlich verletzt wurde niemand. Gestunken hat es dennoch.

Matthias Kernstock