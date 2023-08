Kleinkind stürzt mitten in der Nacht aus 5. Stock in die Tiefe – lebensgefährlich verletzt

Von: Erik Scharf

Ein Kleinkind ist in Offenbach aus dem fünften Obergeschoss in die Tiefe gefallen. (Symbolfoto) © Jürgen Held/Imago

Schockierende Nachricht aus Offenbach: Ein Kind ist Samstagnacht aus dem 5. Stock in die Tiefe gefallen.

Offenbach – Schlimmer Vorfall in Offenbach: Ein Kleinkind ist aus dem 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe gestürzt. Das teilte die Polizei Offenbach am Samstagmorgen mit.

Gegen 3.20 Uhr seien mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Die Berichte, dass ein Kleinkind in der Herrnstraße aus dem 5. Stock gefallen sei, bestätigten sich vor Ort. „Das Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Offenbacher Krankenhaus verbracht. Die Mutter des Kindes befand sich zum Zeitpunkt des Sturzes nicht in der Wohnung. Die Polizei geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus“, teilte die Polizei mit. (esa)