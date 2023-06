Kleinflugzeug verliert Seitentür kurz nach dem Start: Wo ist die Tür geblieben?

Von: Sebastian Richter

Eine Maschine vom Typ DA 40 über Nordhessen. Ein Kleinflugzeug dieses Typs verlor über dem Kreis Offenbach zuletzt eine Tür. © Peter Hartenfelser/imago

Im Luftraum über dem Kreis Offenbach fällt plötzlich die Tür eines Kleinflugzeuges ab. Die Polizei sucht jetzt nach dem verlorenen Teil.

Egelsbach - „Überraschung“ für einen Piloten über Offenbach: Eine ungewöhnliche Situation ereignete sich am Samstagnachmittag (24. Juni), als ein Kleinflugzeug vom Typ DA 40 nur wenige Augenblicke nach dem Start seine Seitentür verlor. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr vom Flugplatz in Egelsbach (Kreis Offenbach).

In einem Wald- und Feldbereich zwischen Langen sowie den Dreieicher Ortsteilen Götzenhain und Offenthal löste sich die Tür „zur Überraschung des Piloten“, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Gründe für den plötzlichen Türabfall sind bisher unbekannt. Auch der genaue Ort, an dem die Tür niederging, ist derzeit noch nicht bekannt - und löst damit eine Suchaktion der Polizei aus.

Polizei Offenbach bittet um Hinweise auf der Suche nach der Tür

Glücklicherweise blieb der Pilot bei dem Vorfall unverletzt. Auch ohne Tür konnte er das Flugzeug sicher zurück nach Egelsbach führen.

Die örtliche Polizeistation in Langen bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Tür. Irgendwo zwischen Langen und Dreieich muss sie heruntergekommen sein. Von Schäden oder gar Verletzten durch den Aufprall am Boden ist nichts bekannt. Mögliche Hinweise zum Fundort können unter der Telefonnummer 06103-903 020 gemeldet werden. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.

