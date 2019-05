Mitten in Deutschland: Frau (44) auf offener Straße in ihrem Auto erschossen

In Offenbach wurde eine Frau aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen.

In Offenbach ist eine Frau wohl aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen worden. Kurze Zeit später fand die Polizei einen Wagen, mit dem wohl der Schütze vom Tatort geflohen war.

Offenbach - Eine 44 Jahre alte Frau ist im hessischen Offenbach auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter am Donnerstagabend in einem Auto geflüchtet sein, aus dem er wohl auch die Schüsse abgegeben hat. Laut Bild soll es sich dabei um einen Audi handeln. Die Polizisten fanden wenig später einen Wagen, bei dem es sich wohl um das Fluchtfahrzeug handelt. Die Suche nach dem Schützen ging weiter. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Auf offener Straße erschossen: Hintergrund unklar

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich die 44-Jährige kurz vor 19 Uhr auf der Frankfurter Straße auf, als auf sie geschossen worden sei. Ein Polizeisprecher sagt, dass die Frau „noch in ihrem Auto“ gesessen habe, als der Wagen vorbeifuhr. Dann sollen ein oder mehrere Schüsse gefallen sein.

Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, die die Ermittlungen übernimmt, keine Angaben. „Mehr Einzelheiten geben wir nicht bekannt“, sagte er.

In Versmold, Niedersachsen, wurde eine 27-Jährige ebenfalls auf offener Straße erschossen. Der Täter, ihr Ex-Freund, konnte aber gefasst werden.

sh/dpa