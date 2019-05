Mercedes-Fahrer (97) kracht durch geschlossene Garage in Nachbarsgarten

Autofahrer kracht durch Garagen-Wand in den Nachbarsgarten

Ein 97 Jahre alter Mann will seinen Wagen in der Garage parken, durchbricht bei dem Manöver jedoch eine Wand und landet im Garten des Nachbarn.

Offenbach - Schwer vorzustellen, aber es ist tatsächlich so passiert: Ein 97-jähriger Autofahrer hat am vergangenen Dienstag (14. Mai) in Offenbach-Waldheim bei einem missglückten Einfahrtmanöver mit seinem Wagen zunächst das geschlossene Tor und dann die rückwärtige Wand seiner Garage durchbrochen, um im Garten des Nachbargrundstücks zu landen.

97-Jähriger nach Unfall in Offenbach in Klinik

Die Feuerwehr musste das Auto mit einer Winde ins Freie ziehen und den eingesperrten Senior befreien. Die Einsatzkräfte mussten zudem die beschädigte Garage gegen einen Einsturz sichern. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn und transportierte ihn anschließend in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

dr

