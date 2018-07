Torjubel zu laut – Dann greift der Nachbar zum Luftgewehr

Geht man so mit seinen Nachbarn um? Am Samstagabend (7. Juli) fühlte sich ein 36-Jähriger von lautem Torjubel gestört. Deshalb schnappte er sich sein Luftgewehr und ging herüber.

Bad Oeynhausen – Am Samstagabend flimmerte das WM-Spiel zwischen Kroatien und Russland über die Bildschirme. Da ist es verständlich, dass es in manchen Wohnungen laut wird. Die Reaktionen der Nachbarn fallen unterschiedlich aus: Die einen jubeln mit, die anderen regen sich vielleicht auf. Wieder andere bitten um Ruhe. Und dann gibt es noch die, die ihre Nachbarn mit einem Luftgewehr bedrohen. Das ist zwar eher selten, hat sich aber so im westfälischen Bad Oeynhausen zugetragen.

"Ich mach euch alle kalt"

Nachdem er sich von der Lautstärke seiner Nachbarn während des WM-Viertelfinales belästigt gefühlt hatte, stand der 36-Jährige plötzlich mit einem Luftgewehr vor deren Haustür. Zudem soll der Satz "Ich mach euch alle kalt." gefallen sein, wie owl24.de* berichtet.

