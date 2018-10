Nach Schießerei vor Disko: Tatverdächtiger flieht in den Irak – 18 Angreifer attackieren zwei Türsteher

18 Männer attackieren in Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke zwei Türsteher. Plötzlich fallen Schüsse. Ein Mann sinkt zu Boden.

Minden-Lübbecke/Bad Oeynhausen – Am Freitagmorgen (28. September) hat die Polizei in Bad Oeynhausen mehrere Wohnungen durchsucht und elf verdächtige Personen festgenommen. Die mutmaßlichen Täter sollen am vergangen Sonntag an einer Schießerei vor einer Disco in Bad Oeynhausen beteiligt gewesen sein. Bei der brutalen Tat wurden zwei Türsteher verletzt, wie owl24.de* berichtet.

Update vom 1. Oktober, 15.45 Uhr: Angreifer flüchtet nach Schießerei in Bad Oeynhausen in den Irak

Laut Polizei Minden-Lübbecke hatte sich einer der Männer nach einer Schießerei vor einer Diskothek in Bad Oeynhausen ins Ausland abgesetzt. Nach Angaben der Ermittler befindet sich der Angreifer im Irak. Er sei kurz nach der Tat zum Frankfurter Flughafen gefahren und habe sich von dort aus dem Staub gemacht, heißt es heute (1. Oktober) in einer Pressemitteilung. Außerdem mussten die Beamten noch am Freitag neun Männer wieder frei lassen. Gegen den 30-jährigen Deutsch-Iraker wurde ein Internationaler Haftbefehl erlassen.

Ursprüngliche Meldung vom 28. September: Vor Schießerei in Bad Oeynhausen: Männer flogen aus der Disco

In einer Diskothek an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen war es am vergangenen Sonntag zu Streitigkeiten gekommen. Zwei Männer legten sich mit den Türstehern an. Daraufhin flogen die Krawallmacher gegen 2.45 Uhr aus dem Club, der sich in der Nähe eines Einkaufzentrums in Minden-Lübbecke befand. Die Streithähne machten sich zunächst aus dem Staub. Aber wenig später kamen sie mit Verstärkung zurück.

18 Angreifer rasten vor Diskothek in Bad Oeynhausen aus

Die Angreifer attackierten die Türsteher mit Faustschlägen, Tritten und Schlagwerkzeugen. Unter den mutmaßlichen Tätern befanden sich offenbar auch die beiden Streithähne, die zuvor aus der Disco in Bad Oeynhausen geflogen waren. Laut Polizei Minden-Lübbecke haben während der Auseinandersetzung mindestens zwei Personen mit Faustfeuerwaffen aus kurzer Distanz auf die Club-Mitarbeiter geschossen.

Nach Schießerei vor Disco in Bad Oeynhausen

Zwei Türsteher des Club in Bad Oeynhausen wurden bei der Schießerei verletzt:

28-Jähriger erlitt leichte Verletzungen

Der andere Türsteher wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt

Beide Männer mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus im Kreis Minden-Lübbecke gebracht werden

Die 18 Angreifer flüchten nach der Schießerei mit mehreren Autos Richtung A30

Schießerei vor Disco in Bad Oeynhausen: Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Ermittler werten nach der Schießerei vor einem Club in Bad Oeynhausen ein Video aus, was von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Bei den Hausdurchsuchungen im Kreis Minden-Lübbecke fand die Polizei einige Waffen:

Scharfe Pistole

Eine PTB-Schreckschusspistole

Messer

Baseballschläger

Totschläger

Schlagringe

"Das Auffinden einer einsatzbereiten Pistole neben dem Bett verdeutlicht die Gefährlichkeit für alle beteiligten Personen", so die Polizei Minden-Lübbecke. Die Beamten haben die gefährlichen Gegenstände sichergestellt. Im Rahmen kriminaltechnischer Untersuchungen soll nun geklärt werden, ob die sichergestellte scharfe Schusswaffe tatsächlich bei der Tatausführung zum Einsatz kam. Zudem sollen die möglichen Tathandlungen der 18-köpfigen Tätergruppe analysiert und gerichtsfest aufgearbeitet werden.

+ Vor dem Club Mondo kam es am vergangenen Sonntag zu einer Schießerei, bei der zwei Türsteher verletzt wurden. © Google-Maps (Screenshot)

