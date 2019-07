Volltreffer: Überwachungskamera erwischt Kupferdiebin beim Kabelklau

Immer wieder werden Gegenstände aus Edelmetall geklaut, oft werden die Täter nicht erwischt. In Oer-Erkenschwick ist jetzt eine Kabeldiebin auf frischer Tat gefilmt worden.

Eine Überwachungskamera an einem Wohnhaus in Oer-Erkenschwick hat festgehalten, wie ein Kupferkabel gestohlen wurde. Wie 24VEST.de berichtet, zeigen die Aufnahmen, wie eine mit einem bunten Rock bekleidete Frau von dem dort abgestellten Anhänger eine zentnerschwere Kabelrolle herunterwuchtet und verschwindet.

„Das war mein Stromversorgungskabel für die Baustelle an der Groß-Erkenschwicker-Straße“, sagt Besitzer Oliver Mumme, der den Diebstahl am Montagmorgen entdeckt hat. Gestohlen wurde das Kabel schon am Sonntagabend, wie die „Videoschnipsel“ zeigen.

