Heiße Fotos: AWZ-Star Birte Glang aus Oer-Erkenschwick lässt bei RTL die Hüllen fallen

Lässt bei RTL die Hüllen fallen: "Alles was zählt"-Star Birte Glang aus Oer-Erkenschwick

Ups - was passiert denn da? Fans der RTL-Soap "Alles was zählt" können sich heute Abend auf eine heiße Küchenszene mit Birte Glang aus Oer-Erkenschwick freuen.

Birte Glang aus Oer-Erkenschwick zeigt sich ihren Fans erneut verdammt freizügig: Die Schauspielerin wird am Mittwochabend bei "Alles was zählt" (RTL) in einer heißen Szene mit Schauspieler-Kollegen Sam Eisenstein zu sehen sein.

Birte Glang aus Oer-Erkenschwick lässt die Hüllen fallen

Nun gibt Birte Glang ihren Fans einen Vorgeschmack: Auf heißen Instagram-Fotos bekommen AWZ-Zuschauer einen ersten Eindruck der Szene, die wohl in der Küche spielen wird. Das berichtet 24VEST.de*.

Birte Glang schreibt dazu: "Was genau wir zwei da machen? Das seht ihr bei "Alles was zählt" im RTL-Fernsehen oder auf rtl.de oder jederzeit auf tvnow.de. Denn auch nach vielen Jahren Beziehung darf und sollte es immer noch knistern."

Birte Glang aus Oer-Erkenschwick: Schauspielerin gibt private Einblicke

Und Birte Glang verrät weiter: "Mein privates Geheimrezept: Alles was die Liebe frisch hält, Rollenspiele, Spielzeug"...Wir dürfen also gespannt sein.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.