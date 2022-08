Öl bloß nicht in Spüle kippen: Schwere Schäden drohen

Von: Fabian Raddatz

Vorsicht: Öl sollte man keinesfalls in die Spüle gießen, sondern im Restmüll entsorgen. © Annette Riedl/dpa

Öl einfach in die Spüle kippen? Bloß nicht, denn das kann zu schweren Schäden führen. Doch wohin dann mit dem Öl? Wir verraten es Ihnen.

Berlin – Wer kennt es nicht? Nach dem Kochen ist die Pfanne noch voll Fett und Öl. Dann kann es schnell passieren, dass man die Reste in den Abfluss gießt. Ein fataler Fehler! Frittierfett oder Speiseöl sind nicht wasserlöslich, können die Rohre verstopfen und so schwere Schäden anrichten. Ist das erst einmal passiert, kann die Reparatur sehr teuer werden. Auch kann es Ratten anlocken.

Deshalb sollen Fett und Öl auch nicht in die Toilette gegossen werden. Dabei ist es egal, ob das Fett oder Öl heiß ist. Auch in der Kanalisation können sich die Stoffe nicht mit dem Wasser verbinden und für Verstopfungen sorgen. Und: Auf den Kompost oder in den Bio-Müll gehören Öl und Fett auch nicht, da sie sich nicht zersetzen und nicht ins Grundwasser gelangen sollten.

Öl bloß nicht in Spüle kippen: Das können Sie stattdessen tun

Daher ist es besser, Öl und Fett fachgerecht zu entsorgen:

Etwa im Restmüll, der beste Ort für Öl und Fett. Doch Vorsicht: Vorher Speiseöl und Fette erkalten lassen. Ist es noch heiß, kann es das Plastik schmelzen.

Wenn Sie altes Speiseöl haben, dass Sie loswerden wollen, können es in eine Plastikflasche gießen, um es später im Restmüll zu entsorgen. So umgehen Sie es, das alte Öl in den Glascontainer zu werfen.

Ein Tipp bei festem Fett ist es, es in Zeitungspapier zu wickeln und es im Restmüll zu entsorgen.

In einigen Ortschaften und Kommunen kann man altes Speiseöl an speziellen Annahmestellen abgeben. Dahinter steckt die Idee, dass aus der wertvolle Energie, die in Öl steckt, Biodiesel oder Biogas hergestellt werden kann.

Haushaltsübliche Mengen an Öl (bis oftmals 2 Liter) können auch kostenlos beim nächsten Recyclinghof abgegeben werden. Für größere Mengen sollte man sich an einen Wertstoffhof wenden.

Keine Lust, Öl wegzuschmeißen? Kein Problem: Aus Olivenöl lässt sich gutes Massageöl herstellen, zudem taugt es auch zur Haarpflege.

Oliven- und Kokosöl kann zur Pflege von Glattleder verwendet werden.

Leinenöl eignet sich für Holzmöbel-Politur.

