Brand-Drama in Nürnberg: Fünf Menschen sterben in Feuer-Hölle - Kinder unter Opfern

Bei einem Brand sind in Nürnberg fünf Menschen ums Leben gekommen.

Schrecklicher Vorfall in Nürnberg: Bei einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus sind fünf Menschen gestorben.

Nürnberg - Am Samstagmorgen ist es in Nürnberg zu einem verheerenden Brand gekommen. Das Feuer war demnach in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, kamen dabei fünf Menschen ums Leben. Nach ersten, bislang unbestätigten Informationen soll es sich dabei um einen Erwachsenen und vier Kinder handeln. Vier weitere Menschen wurden gerettet, sie sollen aber zum Teil schwer verletzt sein.

„Neun Menschen befanden sich insgesamt in dem Gebäude, als das Feuer am Samstagmorgen ausbrach“, so eine Sprecherin laut dpa. Über die Ursache des Ffeuers ist noch nichts bekannt.

Weiter Informationen Folgen

dpa