NRW vor Wetter-Wechsel: Erste Gewitter angekündigt

Gewitter sind zu Beginn der neuen Woche in NRW möglich (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Wochenende endet spätsommerlich heiß in NRW. Nach der Hitzewarnung der vergangenen Tage drohen in der neuen Woche Gewitter.

Köln – Der Spätsommer hat in NRW noch einmal alles gegeben. Samstag und Sonntag galt bei Temperaturen bei bis zu 30 Grad für einige Regionen in NRW sogar eine Hitzewarnung. Doch mit Beginn der neuen Woche könnte sich das ändern, ein Wetter-Wechsel steht bevor. So sind laut Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Dienstag Gewitter möglich, auch Starkregen ist stellenweise möglich. Während die Temperaturen zunächst noch sommerlich warm bleiben, sinken die Temperaturen laut Vorhersage am Mittwoch auf 20 bis 22 Grad in der Spitze.

24RHEIN zeigt die Wetter-Vorhersage für die kommenden Tage und wann Gewitter in NRW drohen.