Große Trauer nach Tod von Feuerwehrleuten: „Wir werden sie nie vergessen“

Von: Benjamin Stroka

Zwei Feuerwehrleute sind am Sonntag bei einem Großbrand in Sankt Augustin im Einsatz gestorben. Der Schock sitzt tief. Bundesweit wird getrauert.

Sankt Augustin – Der Schock und die Trauer in Sankt Augustin sitzen am Montag tief. Bei einem Großbrand in einem Motorradgeschäft sind am Sonntag zwei Feuerwehrleute, eine Frau und ein Mann, während der Löscharbeiten ums Leben gekommen. Stundenlang galten die beiden Einsatzkräfte als vermisst. In der Nacht zum Montag gab es dann die traurige Gewissheit. Elf weitere Personen wurden verletzt.

„Dieses tragische Ereignis macht uns alle bestürzt und fassungslos“, sagte Max Leitterstorf, Bürgermeister der Stadt im Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn. „In erster Linie sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei den Familien und Angehörigen der beiden sowie bei ihren Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Wir werden die beiden Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr nie vergessen.“

Trauer um tote Feuerwehrleute in Sankt Augustin – Wüst und Reul äußern sich

Die Stadt Sankt Augustin und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt haben am Montag die Logos auf ihren Social-Media-Seiten in Trauer um die beiden verstorbenen Einsatzkräfte schwarz-weiß gefärbt. „Wir sind bestürzt und fassungslos über diesen tragischen Vorfall. In erster Linie sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei ihren Familien und Angehörigen sowie bei ihren Kameradinnen und Kameraden. Wir werden die beiden nie vergessen“, heißt es am Montag auf der Feuerwehr-Website.

Anteilnahme kommt von vielen Seiten. Sowohl von anderen Feuerwehren als auch aus der Politik. „In tiefer Trauer gedenken wir der mutigen Feuerwehrleute, die ihr Leben bei einem Einsatz in Sankt Augustin verloren haben. Ihr selbstloser Einsatz verdient unseren größten Respekt. Unsere tief empfundene Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen“, schrieb NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst noch am späten Sonntagabend auf Twitter. NRW-Innenminister Herbert Reul teilte mit: „Die Feuerwehrfamilie hat heute zwei ihrer Mitglieder verloren. Im Einsatz für uns alle. Die Kameradinnen und Kameraden trauern um ihre Freunde. Wir alle sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen.“

Der Großbrand in einem Motorradladen in Sankt Augustin kostete zwei Feuerwehrleute das Leben. © Thomas Banneyer/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser „tief erschüttert“ über Tragödie in Sankt Augustin

Am Montag meldete sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Wort. Sie sei „tief erschüttert über den Tod von zwei Feuerwehrleuten in Sankt Augustin“, so Faeser auf Twitter. „Mein Mitgefühl gilt ihren Familien, Freunden und Kollegen. Wir sehen auf furchtbare Weise, wie gefährlich Einsätze sein können, um andere zu retten.“

„Wir trauern. Unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gelten den Familien, Freund*innen und Kamerad*innen der beiden. Wir wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Wir sind in Gedanken bei Euch“, teilte die Feuerwehr Köln mit. „Wir stehen Seite an Seite mit den Einsatzkräften aus Sankt Augustin und der ganzen Blaulichtfamilie. Zwei von uns sind nicht wieder zurückgekommen. R.I.P. Die Feuerwehrfamilie trauert“, twitterte die Feuerwehr Münster. Viele weitere Wachen aus ganz Deutschland zeigten ihre Anteilnahme.

Zwei tote Feuerwehrleute bei Großbrand in Sankt Augustin

Das Feuer war gegen 11:15 Uhr in einem Motorradladen an der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleiß ausgebrochen. Schnell entwickelte es sich zu einem Großbrand. Eine rund 50 Meter hohe Rauchsäule stieg über dem Geschäft auf. Anwohner wurden über die Warnapp NINA und über Cell Broadcast gewarnt. Die Feuerwehr war mit mehr als 200 Kräften im Großeinsatz. Während der Löscharbeiten kam es laut Angaben des WDR zu mehreren unkontrollierten Verpuffungen.

Danach wurden die beiden Feuerwehrleute vermisst. Die Löscharbeiten sind nach Polizeiangaben vom Montag mittlerweile abgeschlossen. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch mehrere Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (bs)