Hintergründe noch unklar: Rentner-Ehepaar in thüringischem Nordhausen brutal getötet

Durch massive Gewalt kam ein Rentner-Ehepaar aus Thüringen ums Leben. Das Paar wurde an Heiligabend aufgefunden, die Polizei ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Nordhausen - Im thüringischen Nordhausen hat ein Unbekannter ein Rentnerehepaar brutal getötet. Anwohner entdeckten die Leichen der 80-jährigen Frau und ihres 82-jährigen Manns am Montag auf dem Nachbargrundstück außerhalb des Wohnhauses und verständigten die Polizei, wie eine Sprecherin sagte. Das Paar kam durch massive Gewalteinwirkung ums Leben.

Die Polizei ermittelte über die Weihnachtsfeiertage, sicherte Spuren und wertete Zeugenaussagen aus. Die Hintergründe der Tat waren aber auch am Mittwoch weiter unklar. Unter anderem waren am Tatort Spezialisten des Landeskriminalamts und ein Spürhund im Einsatz. Noch in der Nacht zum Dienstag wurden die Leichen obduziert. Dabei bestätigte sich der Tod durch massive Gewalt.

AFP