Niedersachsens Grüne wollen die 1. Klasse im Nahverkehr abschaffen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Der öffentliche Nahverkehr wird bei den Grünen heiß diskutiert. Dabei geht es nicht nur um einen 9-Euro-Ticket Nachfolger, sondern auch die erste Klasse im ÖPNV.

Berlin – Der ÖPNV steht bei den Grünen nicht nur in der unmittelbaren Debatte um einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket zur Diskussion. Die Grünen in Niedersachsen befassen sich derzeit auch mit leeren Abteilen der 1. Klasse in vollen Regionalbahnen. Ihr Lösungsansatz: Die 1. Klasse im öffentlichen Nahverkehr muss weg. Nicht alle Parteien in Niedersachsen teilen diese Einschätzung.

Öffentlicher Nahverkehr: Niedersachsens Grüne wollen erste Klasse im ÖPNV abschaffen

Wer regelmäßig Regionalbahnen beziehungsweise den ÖPNV nutzt, kennt sich mit ihnen im Zweifelsfall bestens aus: Überfüllte Züge – auch lange vor dem 9-Euro-Ticket. Nicht selten offenbart sich dabei ein Bild leerer Abteile der ersten Klasse neben überfüllten Wagen der zweiten Klasse. Das macht wenig Sinn, befinden die Grünen. Der Landeschef der Partei in Niedersachsen, Hanso Janßen, hält die Einteilung im öffentlichen Nahverkehr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur für aus der Zeit gefallen. Er sagt: „Diese Zwei-Klassen-Einteilung der Bahn im Nah- und Regionalverkehr passt nicht mehr in die heutige Zeit.“

Ein doppelstöckiger Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. Geht es nach den Grünen in Niedersachsen, soll es in Regionalbahnen keine Aufteilung in erste und zweite Klasse mehr geben. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Janßen betonte zudem, es würde „anachronistisch“ wirken, „wenn wir oftmals fast leere Waggons der Regionalbahnen durch die Gegend fahren, während gleichzeitig Abteile überfüllt sind.“ Wie groß der Nutzen der dadurch frei werdenden zusätzlichen Kapazitäten wirklich wäre, ist umstritten. Fakt ist: Es würden mehr Kapazitäten frei. Diese würden zwar die Bereitstellung zusätzlicher Züge nicht ersetzen, jedoch einen Teil zur Problemlösung beitragen.

ÖPNV-Tickets für die erste Klasse abschaffen: Die Meinungen in Niedersachsen gehen auseinander

Auch in der SPD zeigt man sich bereit, über die Abschaffung der 1. Klasse im ÖPNV zu diskutieren, in der CDU stellt man sich wiederum gegen die Abschaffung. Bisher wird die erste Klasse bei Überfüllung der Züge bisweilen freigegeben, diese Handhabe wollen die Christdemokraten beibehalten, auch die FDP ist gegen die „Streichung“. Wenngleich die Debatte um die erste Klasse in Niedersachsen kaum so viel Wirbel erzeugen wird, wie die Suche nach einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket, ist auch sie Teil der Verkehrswende – und Teil des Grünen-Wahlprogramms zur Landtagswahl am 9. Oktober.

Öffentlicher Nahverkehr: Grüne und SPD für 49-Euro-Ticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets

Auf Bundesebene deutlich präsenter diskutiert wird derweil die Frage nach einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Auch die SPD plant nun wohl ein bundesweites 49 Euro Ticket. Damit steht die Partei von Kanzler Olaf Scholz (SPD) keineswegs alleine dar: Auch die Grünen hatten sich bereits früher für ein bundesweites 49-Euro-Ticket, oder aber ein regionales 29-Euro-Ticket eingesetzt. Unter anderem plant die Partei den Abbau des Dienstwagenprivilegs, um den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Zudem sehen die Grünen auf Bundesebene auch in der FDP inzwischen zumindest bedingt die Bereitschaft, über ein Nachfolgeangebot nachzudenken. Nachdem der zuständige Staatssekretär im Verkehrsministerium, Michael Theurer (FDP), Offenheit zur Debatte um ein 69-Euro-Ticket hatte durchklingen lassen, sagte Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, man würde sehen, „dass sich auch bei der FDP was bewegt“. Ob 9-Euro-Ticket Nachfolger oder Abschaffung der ersten Klasse: es gibt offenbar noch viel Diskussionsbedarf, rund um den ÖPNV – nicht nur bei den Grünen in Niedersachsen.