Skoda-Schock! Gewaltiges Tier fliegt durch Scheibe - Unfall endet mit dem Tod

Bei Münchehof in Niedersachsen kam es zu einem schrecklichen Unfall. Eine Hirschkuh krachte durch die Scheibe auf den Beifahrersitz. Das Tier ist tot.

Auf der B242 bei Münchehof kam es zu einem aufsehenerregenden Wild-Unfall

Eine Hirschkuh sprang am helllichten Tag vor einen Skoda

Das Tier krachte durch die Windschutzscheibe und blieb tot auf dem Beifahrersitz liegen

Niedersachsen/Münchehof - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Mittwoch, 27. Februar, auf der B242 in der Nähe von Münchehof im Harz ein aufsehenerregender Unfall. Dieses Unglück hat der Fahrer eines Skoda nicht kommen sehen. Doch von vorne.

Unfall auf der B242 in Niedersachsen: Plötzlich liegt tierischer Beifahrer im Skoda

Ein 42 Jahre alter Mann aus Werningerode war mit seinem Skoda auf der B242 unterwegs, als das Unglück geschah: Am helllichten Tag sprang plötzlich eine Hirschkuh vor das Auto. Das Tier wurde bei dem Aufprall durch die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und blieb nach dem Unfall tot auf dem Beifahrersitz des Skodas liegen.

Hirschkuh landet bei Wild-Unfall in Niedersachsen auf Beifahrersitz: Skoda-Fahrer hat Glück

Die Polizei Seesen in Niedersachsen teilte mit, dass der 42-jährige Fahrer wie durch ein Wunder unverletzt geblieben sei und lediglich einen Schrecken davon getragen habe. Am Skoda entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

+ Wildunfall mit Hirschkuh © picture alliance/dpa/Polizei Goslar

