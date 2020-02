Tanklaster kollidiert mit Auto und kracht in Haus - zwei Menschen sterben

Unfall in Niedersachsen

+ © dpa / Hannoverreporter Der Tanklaster ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto am Freitagmittag im Landkreis Schaumburg in ein Haus gekracht. © dpa / Hannoverreporter

In Niedersachsen ist am Freitag ein Tanklaster mit einem Auto zusammengestoßen und anschließend in ein Haus gekracht. Zwei Menschen kamen ums Leben.