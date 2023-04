Wetter in Deutschland: Dauerregen und Unwetter – DWD mit trister Prognose

Von: Jennifer Lanzinger

Nicht jeder dürfte sich aktuell über Regen freuen, doch seit Tagen prägt das ungemütliche Wetter viele Regionen in Deutschland. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner nassen Seite, auch am Wochenende peitschen Regen und ungemütliche Temperaturen über Deutschland.

Offenbach – Als nass, kalt und stürmisch kann das aktuelle Wetter in Deutschland vielerorts bezeichnet werden. Tief Markus sorgt auch am Wochenende für wechselhaftes Aprilwetter und ungemütliche Temperaturen. Deutschlandweit bleibt es auch am Sonntag wechselhaft, vielerorts ziehen dunkle Wolken auf. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach erklärt, bleibt es im Süden und Osten überwiegend stark bewölkt. Auch Regen muss vielerorts eingeplant werden. In den Alpen kann es im Tagesverlauf sogar ein paar Zentimeter Neuschnee geben.

Am Sonntagmorgen warnte der DWD auf seiner Homepage vor ergiebigem Dauerregen und Unwettern im Nordschwarzwald, gebietsweise Dauerregen auch in der Südhälfte. Mit Windböen muss an der See und im Nordosten gerechnet werden.

Wetter in Deutschland: Ungemütliche Temperaturen, trister Sonntag

Die Sonne verschwindet jedoch nicht ganz, vor allem im Norden und Westen zeigt sie sich auch am Sonntag vermehrt. Die Temperaturen liegen tagsüber meist im einstelligen Bereich bei maximal 5 bis 12 Grad. „Tief Markus zieht allmählich in den Süden. Von Nordwesten her setzt sich langsam hoher Luftdruck durch, nur im Süden und Südosten bleibt es noch wechselhaft. Die Temperaturen bleiben eher frisch und nachts auch frostig“, sagte eine DWD-Meteorologin.

Frühlingsfans dürften jedoch zu Beginn der Woche auf ihre Kosten kommen: ab Montag herrsche laut DWD-Angaben verbreitet freundliches Hochdruckwetter. In großen Teilen Deutschlands starte die Woche sonnig und trocken. Nur südlich der Donau und im Osten werden anfangs noch dichtere Wolken, an den Alpen sowie an der Grenze zu Polen vereinzelte Schneeschauer erwartet. Die Höchstwerte erreichen 3 bis 9, im Westen und Südwesten bis 12 Grad. Am Dienstag bleibt es im Osten stärker bewölkt, sonst meist wolkig und trocken. Für Ostern scheint die Prognose noch nicht ganz ausgereift, doch Schnee könnte es in einzelnen Regionen trotzdem geben. Auch Österreich kann bald in einzelnen Regionen mit einem erneuten Winter-Einbruch rechnen, das zumindest berichtet Wetter.at.

Dauerregen löst Erdrutsch aus: Hausbewohner eingeschlossen - Rettung durchs Fenster

Was das aktuell wechselhafte Wetter in der Natur anrichten kann, zeigte sich aktuell in Rheinland-Pfalz. Ein durch Dauerregen ausgelöster Erdrutsch hat zwei Bewohner in ihrem Einfamilienhaus eingeschlossen. Wegen der starken Regenfälle in den vergangenen Wochen sei ein Teil des Hangs hinter dem Haus in Kasel (Landkreis Trier-Saarburg) am frühen Sonntagmorgen ins Rutschen geraten, teilte die Polizei mit. Die hintere Außenwand sei fast komplett von Erde und Schlamm zugeschüttet worden. Feuerwehrleute mussten die beiden Bewohner durch ein Fenster befreien, wobei sich eine Frau leicht am Bein verletzte.

Neben dem an einer Landstraße gelegenen Wohnhaus errichteten die Einsatzkräfte Barrieren aus Sandsäcken, um ein weiteres Nachrutschen der aufgeweichten Erdmassen zu verhindern. Die Straße wurde gesperrt, beschädigte Strom- und Gasleitungen mussten von der Feuerwehr gesichert werden. Das Haus wurde vorerst für unbewohnbar erklärt, bis Experten die Statik überprüft haben. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit etwa 150 000 Euro an.

