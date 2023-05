Sonne satt: Meteorologe verspricht „Frühsommerwetter“ an Pfingsten – doch Montag „Wackelkandidat“

Von: Lea Seitz

Wer die letzten Tage des Wonnemonats Mai auskosten möchte, sollte an Pfingsten Aktivitäten im Freien einplanen. Sonne und Temperaturen über 20 Grad warten.

München – Nachdem der Mai dieses Jahr mit Unwettern begonnen hatte, steht das Pfingstwochenende zum Ausklang vor der Tür. Dabei gibt es nun eine gute Nachricht für alle Wanderfreunde, Grillmeister und Wassernixen: Am langen Pfingstwochenende gibt es in ganz Deutschland tolles Wetter und Sonne satt. Wer Lust auf und Zeit für eine Radtour, Wanderung oder einen Tag am See hat, sollte also die Gelegenheit beim Schopfe packen – und die sommerlichen Temperaturen an Pfingsten ausnutzen.

Deutschland-Wetter an Pfingsten: Sonne satt und bis zu 27 Grad am Pfingstwochenende

„Angenehme Wärme in den meisten Landesteilen und besonders am Freitag, Samstag und Sonntag schönes Frühsommerwetter“, fasst Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net die Aussichten für Pfingsten zusammen. „Perfekt für Familienausflüge. Da wird in Deutschland richtig viel los sein“, prophezeit er weiter. Schön geht es demnach schon ab Samstag (27. Mai) los: Dann soll das Thermometer zwischen 18 und 20 Grad Celsius im Norden zeigen, in Berlin, Brandenburg und Sachsen genauso wie in der Landesmitte bis zu 23 Grad Celsius. Am Oberrhein betragen die Temperaturen am Samstag wohl sogar um die 25 Grad Celsius. In ganz Deutschland gibt es laut Wetterprognose 12 bis 16 Sonnenstunden.

Das schöne Wetter an Pfingsten lädt zum Radfahren und Wassersport ein. © Harald Tittel /dpa

Am Pfingstsonntag (28. Mai) bleibt es laut Jung im ganzen Land trocken. Im Norden gibt es ein paar dichtere Wolken, im Süden Sonne. Während es im Norden über das ganze Wochenende mit um die 18 Grad Celsius am kältesten bleibt, erlauben die Temperaturen im Süden mit 25 bis 27 Grad Celsius schon den ein oder anderen Sprung ins kühle Nass. Dazu gibt es lockere Wolkenfelder. Im Osten erreichen die Temperaturen bis zu 23 Grad Celsius.

Deutschland-Wetter: Pfingstmontag ist „noch ein kleiner Wackelkandidat“

Der Pfingstmontag (29. Mai) ist laut Wetter-Experte Jung „noch ein kleiner Wackelkandidat“. Hier unterscheidet sich das amerikanische vom europäischen Wettermodell: Während das europäische den Montag sonnig und sommerlich sieht, prognostiziert das amerikanische Regen und deutlich kühleres Wetter. Laut Meteorologe Alban Burster von Wetter.com kann es am Pfingstmontag „Schauer und Gewitter“ geben, die werden sich demnach „am Alpenrand und entlang der südlichen Mittelgebirge“ ausbreiten. Auch im Norden seien Regenschauer möglich, so Burster.

An den restlichen Mai-Tagen soll es bis Juni laut Wetterprognose allerdings im gesamten Land nur wenig Niederschlag geben. Obwohl dann auch wieder der Regen zurückkehren könnte, gibt es auch gute Nachrichten für Sonnenanbeter: Meteorologen sagten bereits für 2023 einen Hitzesommer voraus. (lea)