Hitzehammer in Deutschland: „Tropische Nächte“ möglich – Temperaturen klettern auf 34 Grad

Zum Wochenende wird es heiß und trocken in Deutschland. Wetter-Experten erwarten Temperaturen bis knapp über 30 Grad. Doch stellenweise drohen Waldbrände.

München – Der Sommer ist da – zumindest nach meteorologischer Zeitrechnung. Zwar könnte es zu Beginn der neuen Woche stellenweise Regen, einzelne Gewitter und dichte Wolken geben, insgesamt bleiben die Temperaturen aber auf einem hohen Niveau, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Nach Angaben des DWD bestimmt ein Hoch nahe Schottland derzeit das Wetter in der Bundesrepublik. Zwar gelangt in den Norden des Landes kühlere Luft, im Süden wird es dagegen sommerlich warm. Vor allem zum Wochenende hin werden entlang des Rheins Temperaturen von bis zu knapp über 30 Grad erwartet.

Wetter in Deutschland: Hitzewelle steht bevor – „30-Grad-Marke wird überschritten“

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net ist sich sicher, dass das sommerliche Wetter in den kommenden 14 Tagen bestehend bleibt. „Die ersten Hitzetage des Jahres 2023 sind möglich. Zum ersten Mal wird die 30-Grad-Marke überschritten werden“, erklärte er.

Zunächst drohen in Deutschland aber am Mittwoch (8. Juni) und Donnerstag (9. Juni) einzelne Gewitter – vor allem in der Landesmitte. Jung zufolge gilt örtlich sogar Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Pünktlich zum Wochenende soll sich das Wetter dann wieder stabilisieren. So geht das Wetter in den kommenden Tagen weiter:

Montag (5. Juni) 22 bis 28 Grad Dienstag (6. Juni) 22 bis 28 Grad Mittwoch (7. Juni) 24 bis 28 Grad Donnerstag (8. Juni) 24 bis 29 Grad Freitag (9. Juni) 24 bis 30 Grad Samstag (10. Juni) 23 bis 33 Grad Sonntag (11. Juni) 23 bis 33 Grad Montag (12. Juni) 22 bis 31 Grad

Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel geht von einer regelrechten Hitzewelle aus – vor allem im Süden und Westen. „Ab Freitag sehen wir, dass die Temperaturen am Rhein nochmal deutlich zulegen, auf 32 bis örtlich 34 Grad“, erklärte er. „Es könnte auch tropische Nächte geben.“ Bei einer Tropennacht sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Aber auch der Norden soll etwas von der Hitze abbekommen, so Schenk. Hier seien dank der heißen Luftmassen auch bis zu 30 Grad möglich. Gute Nachrichten also für alle Urlauber, die über Fronleichnam verreisen.

Wetter in Deutschland: „Dürre geht weiter“ – Gefahr für Waldbrände

„Landregen ist nicht in Sicht“, meldete Wetter-Experte Jung. Kräftigen Landregen erwartet auch Schenk erstmal nicht. Dieser komme wahrscheinlich erst ab dem 19. Juni auf Deutschland zu. Das bedeutet vielerorts zwar Bade- und Eisdielen-Wetter, allerdings könnte der Juni laut Jung deutlich zu trocken ausfallen. „Die Dürre geht in vielen Landesteilen weiter“, betonte der Meteorologe. Zudem bestehe Gefahr für Wald- und Wiesenbrände. Auch in Bayern gilt hohe Waldbrand-Gefahr.

„Lokal gilt sogar die höchste Warnstufe 5“, sagte Dominik Jung. Das zeigen jedenfalls die Karten des DWD. Besonders hoch ist die Gefahr demnach am Dienstag (6. Juni) im Norden von Brandenburg. Aber auch in den kommenden Tagen besteht laut DWD erhöhte Waldbrandgefahr. „Aktuell haben wir in fast ganz Deutschland mindestens die Warnstufe 3 erreicht“, mahnte Jung. Den ersten Waldbrand gab es bereits in Brandenburg: Seit Tagen brennt es bei Jüterbog. Alte Munition im Boden erschwert die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte. Jung zufolge gehen die neusten Prognosen auch von einem zu trockenen Juli aus. Für den Sommer prognostizieren Wettermodelle rekordverdächtige Temperaturen. (kas)

