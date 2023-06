Seltene Krankheit birgt Gefahr – Diese Symptome von Rotz Malleus sollten Sie kennen

Von: Sophia Lother

Die seltene Erkrankung kann sich auch anhand geschwollener Lymphknoten zeigen. (Symbolfoto) © Science Photo Library/Imago

Unbehandelt endet sie oft tödlich: Rotz Malleus ist eine seltene und gefährliche Krankheit. Sie betrifft vor allem Tiere, kann aber auch Menschen infizieren.

Kassel – Fieber, geschwollene Lymphknoten und schmerzhafte Entzündungen. Diese Symptome können auch eine seltene, doch für den Menschen sehr gefährliche Erkrankung, den sogenannten Rotz, im lateinischen Malleus genannt, hindeuten. Eigentlich betrifft der Rotz vor allem Pferde und andere Einhufer, doch auch Menschen können sich infizieren.

Wie das Robert Koch-Institut in seinem Streckbrief seltener und importierter Krankheiten erklärt, handelt es sich bei Rotz um eine gefährliche Tierseuche, die in Asien, Afrika und Südamerika auftritt. Demnach kann sich eine Person mit der seltenen Krankheit anstecken, wenn ein direkter Kontakt zu einem erkrankten Tier gegeben ist. Infektionen sind sowohl über Hautverletzungen als auch über die Luft möglich. Bei Mensch und Tier können unterschiedliche Symptome auftreten.

Symptome von Rotz Malleus beim Tier: Das sollten Sie über die Anzeichen bei Pferd und Co. wissen

Akuter Rotz: Diese Art der Erkrankung verläuft mit hohem Fieber und einem einseitigen, später beidseitigen Nasenausfluss. Außerdem kommt es zu angeschwollenen Lymphknoten und es bilden sich Geschwüre und Knötchen auf den Nasenschleimhäuten.

Diese Art der Erkrankung verläuft mit hohem Fieber und einem einseitigen, später beidseitigen Nasenausfluss. Außerdem kommt es zu angeschwollenen Lymphknoten und es bilden sich Geschwüre und Knötchen auf den Nasenschleimhäuten. Chronischer Rotz: Diese Erkrankungsart tritt beim Pferd wesentlich häufiger als der akute Rotz auf. Fieberschübe, Atembeschwerden, Husten und entzündete Lymphknoten sind möglich.

Diese Erkrankungsart tritt beim Pferd wesentlich häufiger als der akute Rotz auf. Fieberschübe, Atembeschwerden, Husten und entzündete Lymphknoten sind möglich. Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in der Schweiz

Anzeichen von Rotz Malleus beim Menschen: Das sollten Sie über die Symptome wissen

Schmerzhafte Entzündung der Infektionsstelle mit blutig-eitrigem Geschwür

Knotenbildung und lokale Schwellung der Lymphknoten

Hohes Fieber über 40 Grad Celsius

Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in der Schweiz

Seltene Krankheit kann zum Tod führen: Das ist bei Rotz Malleus wichtig

Unbehandelt kann die Erkrankung bei Mensch und Tier zum Tod führen. Erkrankungen bei Tieren müssen gemeldet werden. Hierzu betont das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf seiner Webseite: „Rotz ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, bei der ein Verdacht der Erkrankung dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden muss.

Dieses leitet dann weitere Maßnahmen ein. Wegen der Gefährlichkeit der Seuche für den Menschen und der erreichten Tilgung in Deutschland werden an Rotz erkrankte Tiere getötet und unschädlich beseitigt.“ Laut dem Landesamt sei Rotz allerdings zuletzt 2015 in der Bundesrepublik festgestellt worden. Eine weitere seltene Krankheit, das Q-Fieber wurde zuletzt mehrfach in Deutschland nachgewiesen. Mehrere Menschen infizierten sich. (slo)