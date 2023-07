Rammstein-Vorwürfe: Shelby Lynn hält emotionale Rede in Berlin - „systematischer Missbrauch“

Von: Bettina Menzel

Rammstein Frontsänger Till Lindemann (rechts) feuert auf der Bühne mit einem Flammenwerfer auf Band-Mitglied Christian Lorenz (links) (Archivbild, Juni 2022). © Malte Krudewig/dpa

Shelby Lynn ging im Mai mit ihren Vorwürfen gegen den Frontmann der Band Rammstein an die Öffentlichkeit. In einer Rede in Berlin sprach die Irin am Donnerstag von „systematischem Missbrauch“.

Berlin – Mehrere Frauen erheben Vorwürfe gegen Till Lindemann. Unter anderem geht es um mutmaßliche sexuelle Übergriffe nach Konzerten der Band Rammstein. Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Irin Shelby Lynn, die als erste an die Öffentlichkeit ging. Bei einem Treffen der „Frauen 100“ in Berlin äußerte sich die 24-Jährige am Donnerstag (27. Juli) erneut – und vermutete, dass die Zahl der Betroffenen in die „Tausende“ gehen könnte.

Rammstein-Vorwürfe: Shelby Lynn spricht über Folgen von Übergriffen und wirft „systematischen Missbrauch“ vor

Lindemann sowie seine Anwälte weisen die bisher erhobenen Vorwürfe ausnahmslos zurück. Bis zum Ende der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gilt die Unschuldsvermutung. Am Donnerstagabend sprach die mutmaßlich Betroffene Shelby Lynn bei einem Netzwerk-Treffen in Berlin der „Frauen 100“ über das Thema Frauensolidarität, wie Bunte.de berichtete. „Wenn es hier irgendjemanden gibt, der ein Mädchen in seinem Umfeld kennt, das attackiert wurde, hebt bitte die Hand“, begann Lynn ihre Rede – im Original auf Englisch. Daraufhin meldeten sich laut Bunte.de etwa 90 Prozent der Anwesenden. „Ich denke, das spricht für sich, dass sich etwas ändern muss“, kommentierte die Irin.

Es werde einfach akzeptiert, wenn jemand sexuell angegriffen oder vergewaltigt wird, das sei keine Neuigkeit, meinte Lynn. „Es kümmert niemanden, weil es so normal und weit verbreitet ist.“ Die 24-Jährige erinnerte auch an die Folgen von sexuellen Übergriffen und an die Konsequenzen für jene Frauen und Mädchen, die ihre Vorwürfe publik machten. „Viele, wenn nicht sogar die meisten dieser Mädchen, haben hinterher wirklich große Schäden an ihrer psychischen Gesundheit erlitten. Einige von ihnen kommen nie wieder davon los. Ihr Leben wird sich völlig verändern. Sie werden alles verlieren. Ihr Zuhause wahrscheinlich, ihre Familie. Frauen, die jetzt ernsthafte Essstörungen haben. Nur weil sie mit Rammstein zu tun hatten“, so Lynn. Im Zusammenhang mit der Band sprach sie von „systematischem Missbrauch“ und zahlreichen Betroffenen. „Es sind nicht 10, es sind nicht 50. Ich weiß es nicht, aber es könnten Tausende sein“, mutmaßte die Irin.

Jede dritte Frau in Europa hat Erfahrungen mit sexualisierter oder körperlicher Gewalt Laut Polizeistatistik wurden im Jahr 2019 in Deutschland 9426 Fälle der Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder sexueller Übergriffe erfasst. Doch bei weitem nicht alle Fälle werden zur Anzeige gebracht und fließen damit nicht in die Statistik ein. Eine auf Befragungen basierende Studie der Europäischen Grundrechteagentur FRA kam im Jahr 2014 zu dem Schluss, dass etwa jede dritte Frau über 15 Jahren in Europa Erfahrungen mit sexualisierter oder körperlicher Gewalt machen musste.

Shelby Lynn ruft Frauen dazu auf, Grenzen aufzuzeigen: „Wir haben so viel Macht“

Shelby Lynn rief Frauen und Mädchen auch dazu auf, zu sagen, was sie wollen. „Frauen, kennt eure Grenzen. Wenn euch etwas nicht passt, sagt ‚Nein, das ist nicht in Ordnung!‘ Nehmt nicht alles hin, nur weil alle anderen das sagen. Nein! Wenn ihr euch nicht wohlfühlt, sagt nein“, zitierte Bunte.de die Rede der Irin weiter. Nein zu sagen möge in dem Moment zwar schwierig sein, räumte die 24-Jährige ein. „Aber wisst ihr, was schwieriger ist? Damit zu leben, in einer Beziehung, in einer Freundschaft mit jemandem, mit dessen Moral du nicht übereinstimmst.“

Lynn gab den anwesenden Frauen in ihrer Rede auch Hoffnung und verwies dabei auf die Veränderungen, die in den vergangenen drei Monaten geschehen waren, seitdem sie mit ihren Vorwürfen gegen Till Lindemann an die Öffentlichkeit gegangen war. „2023 sollten wir nicht immer noch für grundlegende Menschenrechte kämpfen. Das wird irgendwann aufhören, aber nicht nur durch mich allein. Mädels, alle hier Anwesenden - wir haben so viel Macht, ihr habt keine Ahnung, wie mächtig wir zusammen sind“, so die Irin. „Wir sind mächtig. Ich denke, dass Männer oft für uns sprechen und uns in die Ecke stellen. Noch einmal, wir sollten gesehen, aber nicht gehört werden? Nicht mehr länger. Nicht mehr länger.“

Wenn Sie Hilfe brauchen, steht beispielsweise die Fachberatungsstelle für vergewaltigte Frauen und Mädchen unter der Nummer 040-255566 oder der E-Mail-Adresse kontakt@frauennotruf-hamburg.de kostenfrei für Beratungen zur Verfügung.