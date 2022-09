Brand im Harz löst Katastrophenfall aus: Lage verschärft sich - Betroffene Fläche noch größer als gedacht

Von: Bettina Menzel, Jennifer Lanzinger

Eine Rauchsäule steigt am Brocken auf. © dpa/Matthias Bein

Mehr als 300 Einsatzkräfte kämpfen im Harz in Sachsen-Anhalt aktuell gegen die Flammen, am Brocken breitet sich ein Brand rasend schnell aus. Der News-Ticker.

Flugzeuge aus Italien sollen bei Löscharbeiten helfen: Zur Unterstützung sind zwei Maschinen in Rom abgehoben.

aus Italien sollen bei helfen: Zur Unterstützung sind zwei Maschinen in Rom abgehoben. Evakuierung erfolgreich: Touristen mit Bussen und Brockenbahn in Sicherheit gebracht.

erfolgreich: Touristen mit Bussen und Brockenbahn in Sicherheit gebracht. Katastrophenfall ausgerufen: Waldbrand im Landkreis Harz nicht unter Kontrolle.

ausgerufen: Waldbrand im Landkreis Harz nicht unter Kontrolle. Dieser Live-Ticker zum Waldbrand im Nationalpark Harz wird laufend aktualisiert.

Update vom 4. September, 17.29 Uhr: Lichterloh brennende Bäume, ein gesperrter Gipfel im Nationalpark und Hilfe aus dem Ausland: Am späten Sonntagnachmittag war die betroffene Fläche, auf der vor allem abgestorbene Fichten stehen, auf eine Größe von rund 150 Hektar (1,5 Quadratkilometer) angewachsen, teilte der Landkreis Harz mit. Zuvor war von gut 60 Hektar die Rede gewesen (siehe Erstmeldung). Die Lage verschärfe sich kontinuierlich.

Update vom 4. September, 15.31 Uhr: Zur Unterstützung im Kampf gegen den Waldbrand am Brocken im Harz hat Italien zwei Löschflugzeuge nach Deutschland geschickt. Die Maschinen des Typs Canadair CL 415 hoben am Sonntagmittag in Rom ab und machten sich auf den Weg zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg, wie der italienische Zivilschutz mitteilte.

Flugzeuge aus Italien sollen bei Löscharbeiten helfen: Waldbrand im Harz wütet weiter

Die Flugzeuge der italienischen Feuerwehr sind auf dem Weg zum Waldbrand im Harz. Die Maschinen können mehr als 6000 Liter Wasser aufnehmen und abwerfen. Sie waren im Rahmen des europäischen Hilfsprojekts „RescEU-IT“ über die zentrale Koordinierungsstelle in Brüssel angefordert worden. Italien stellt seinen EU-Partnern regelmäßig Flugzeuge sowie Piloten zur Bekämpfung von Waldbränden zur Verfügung.

Unterhalb des Brockengipfels im Harz hatte sich der Waldbrand zuletzt weiter ausgeweitet. Der Landrat rief den Katastrophenfall aus. Fünf Löschhubschrauber und mehr als 300 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, gut 50 Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet.

Evakuierung erfolgreich: Touristen mit Bussen und Brockenbahn in Sicherheit gebracht

Update vom 4. September, 14.04 Uhr: Der Brand im Nationalpark Harz brach am Samstag gegen 14.30 Uhr am sogenannten Goetheweg nahe des Aussichtspunktes Goethebahnhof aus, teilte ein Polizeisprecher mit. Der sogenannte Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Die dort befindlichen Wanderer, Ausflügler und Hotelgäste wurden wegen der starken Rauchentwicklung teils mit Bussen vom Gipfel in Sicherheit gebracht, teils jedoch auch mit der sogenannten Brockenbahn ins Tal befördert.

Der Gipfel wird evakuiert. Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahn und Brockenbesucher steigen in die Bahn. © Matthias Bein/dpa +++ dpa-Bildfunk

Das bei Touristen beliebte Plateau des Berges war bereits bis zum Samstagabend komplett evakuiert worden. Auf dem Gipfel befinden sich unter anderem ein Hotel und der Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen. Die Evakuierung der Touristen vom Gipfel laufe reibungslos, teilte eine Sprecherin der Stadt Wernigerode am Samstag mit. Die Brockenbahn habe den Fahrgastbetrieb eingestellt. „Die Kesselwagen bringen jetzt Löschwasser zu den Feuerwehrkräften“, so die Sprecherin weiter. Erst am 11. August war ein Waldbrand bei Schierke am Fuße des Brockens ausgebrochen

Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahn HSB stehen am Samstag (3. September) am Bahnhof Brocken und warten darauf, in Sicherheit gebracht zu werden. Unterhalb des Gipfels des Berges war ein Waldbrand ausgebrochen. © Matthias Bein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Katastrophenfall ausgerufen: Waldbrand im Landkreis Harz nicht unter Kontrolle

Erstmeldung: Wernigerode - Zahlreiche Waldbrände hatten während des Sommers für Aufsehen gesorgt, auch in Deutschland hatten Einsatzkräfte vielerorts gegen die Flammen gekämpft. Erst vor wenigen Wochen hatte in Berlin der Grunewald gebrannt. Nun wurde wegen eines sich stark ausbreitenden Feuers sogar der Katastrophenfall ausgerufen. Der im Landkreis Harz ausgebrochene Brand ist aktuell noch nicht unter Kontrolle.

Brand im Harz löst Katastrophenfall aus: 300 Einsatzkräfte - Unterstützung aus dem Ausland angefordert

Wegen des sich stark ausbreitenden Feuers unterhalb des Brockengipfels im Harz hat Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Sonntagvormittag den Katastrophenfall ausgerufen. Der Landkreis Harz gehe von mehrtägigen Löscharbeiten aus, teilte Wernigerodes Stadtsprecherin Ariane Hofmann mit. Der am Samstag ausgebrochene Brand war am Sonntag zunächst noch nicht unter Kontrolle und wütete auf einer Fläche von rund 62 Hektar. Vor allem abgestorbene Fichtenbestände brannten.

Demnach sind aktuell fünf Löschhubschrauber und mehr als 300 Einsatzkräfte vor Ort, rund 50 Polizeikräfte sichern das Gebiet rund um den Brocken. Für Besucherinnen und Besucher ist dieser Bereich aktuell gesperrt. Unterstützung soll auch aus dem Ausland herangezogen werden, zwei Löschflugzeuge aus dem europäischen Ausland sollen noch am Sonntag eintreffen. Am Brocken sei im Umkreis von 40 Kilometern eine Flugverbotszone für den zivilen Luftverkehr eingerichtet worden. Der zu Wernigerode gehörende Ort Schierke sei weiter nicht gefährdet, hieß es.

Brocken im Harz: Brand sorgt für Großeinsatz - Flammen noch nicht unter Kontrolle

Die Harzer Schmalspurbahnen fahren am Sonntag nicht auf den 1141 Meter hohen Berg. Wie das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite mitteilte, gebe es einen eingeschränkten Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne. Ausgebrochen war das Feuer am Samstag gegen 14.30 Uhr am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz.

Erst im Sommer hatte ein Waldbrand in der Sächsischen Schweiz hunderte Einsatzkräfte an ihre Belastungsgrenzen gebracht.