Neuer Feiertag für Thüringen: Wann ist Weltkindertag? Und wer hat frei?

Thüringen führt 2019 den Weltkindertag als gesetzlichen Feiertag ein. Am 20. September bekommen viele einen Tag frei. Das sollten Sie über den Tag wissen.

München - Berlin ehrt seit 2019 die Frauen mit einem eigenen neuen Feiertag, Thüringen zieht nun nach - mit den Kindern. Der Weltkindertag wird am 20. September 2019 erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen.

Der Landtag in Thüringen beschloss am 28. Februar mit den Stimmen der rot-rot-grünen Regierungsfraktionen, dass der neue Feiertag eingeführt wird. Die Opposition in Gestalt von CDU und AfD stimmte gegen den Gesetzesentwurf. Neben dem neuen gesetzlichen Feiertag soll auch mehr Geld in die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Thüringen fließen. So wird die Schulsozialarbeit finanziell stärker gefördert, auch will man Kindern und Jugendlichen mehr Mitbestimmungsrechte in den Kommunen einräumen.

Neuer Feiertag für Thüringen: Weltkindertag am 20. September

Nach Meinung von Linken, SPD und Grünen haben die Menschen in Thüringen den zusätzlichen Feiertag verdient. Rund elf Millionen unbezahlte Überstunden würden Arbeitnehmer im Freistaat jährlich machen, den wirtschaftlichen Ausfall durch einen zusätzlichen Feiertag könne man stemmen. „Wir können uns diesen Feiertag leisten“, findet Steffen Dittes, stellvertretender Landesvorsitzender von Die Linke. Und Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erklärt: „Wir sind auch dafür da, den Menschen Gutes zu tun.“

Den Vorwurf der Opposition, der neue Feiertag sei ein „Wahlgeschenk“ vor der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober, weist die SPD-Abgeordnete Birgit Pelke zurück.

Weltkindertag ist ab 2019 in Thüringen gesetzlicher Feiertag

Grund für den neuen Feiertag am 20. September in Thüringen: Der Freistaat soll kinder- und familienfreundlicher werden. „Was Kinder vor allem wollen und brauchen ist Zeit mit der Familie und den Freunden. Es gibt kaum einen besseren Grund zum Feiern und zur Besinnung, als weltweit allen Kindern und deren Familien durch die Einführung eines gesetzlichen Feiertages über den Alltag hinaus besondere Aufmerksamkeit zu widmen“, so ein Auszug aus einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionsvorsitzenden der drei rot-rot-grünen Parteien. Die Familie steht im Fokus, mit dem zusätzlichen freien Tag will man Kindern und ihren arbeitenden Eltern mehr gemeinsam verbrachte Zeit ermöglichen.

Nicht nur in Thüringen: Kindertag wird weltweit gefeiert

International wird der Kindertag in über 145 Staaten auf der ganzen Welt gewürdigt. Er soll auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und die Wahrung ihrer Rechte aufmerksam machen. Traditionell finden an diesem Tag auch politische Aktionen und Demonstrationen statt.

Die Idee zum Weltkindertag reicht schon einige Jahre zurück: Die Vereinten Nationen erklärten das Datum, an dem die UN-Vollversammlung die Kinderrechtskonventionen von 1989 verabschiedete, zum Internationalen Tag der Kinderrechte. Damals war das der 20. November.

Weltweit wurde für den Kindertag nie ein konkretes Datum festgelegt. So begehen beispielsweise die USA, China und viele osteuropäische Länder den Internationalen Tag des Kindes am 1. Juni, Deutschland und Österreich gedenken dem Schutz und den Rechten von Kindern am 20. September. Wieder andere Staaten orientieren sich an der Verabschiedung der Kinderrechtskonventionen und feiern den Weltkindertag am 20. November.

Weltkindertag: Kritik am neuen Feiertag in Thüringen

Doch längst nicht jeder ist begeistert vom neuen Feiertag. Denn auch, wenn der Weltkindertag am 20. September Kinder und ihre Rechte in den Fokus rückt, befürchtet man gleichzeitig enorme wirtschaftliche Einbußen. Die Industrie- und Handelskammer Erfurt geht MDR Thüringen zufolge von einem Produktionsausfall von rund 70 Millionen Euro im eigenen Bundesland aus.

Auch vonseiten der Opposition hagelt es Kritik. Schon jetzt mangele es Thüringen an Facharbeitern, so der Einwand der CDU-Fraktion, ein weiterer Feiertag erzeuge nur Druck und Stress bei den Unternehmen. Die AfD hält den Kinderfeiertag für überflüssig, das Überstunden-Problem ließe sich dadurch auch nicht lösen.

Neuer Feiertag: Wer hat am Weltkindertag frei?

Thüringen führt den 20. September bereits 2019 als gesetzlichen Feiertag ein. Das bedeutet, an diesem Tag haben Kinder und Jugendliche schulfrei, und auch Arbeitnehmer dürfen sich über einen freien Tag freuen. Kritiker monieren: Von den rund 82 Millionen Deutschen würden nur zwei Millionen Thüringer vom neuen Feiertag profitieren. Und das auch nur, wenn sie in Thüringen nicht nur wohnen, sondern auch dort arbeiten. Denn wer für den Job in ein benachbartes Bundesland pendelt, geht ebenfalls leer aus. Ein weiterer Kritikpunkt: Bei überregional arbeitenden Unternehmen führten regionale Feiertage regelmäßig zu Debatten, wer dadurch benachteiligt sei.

Für alle Arbeitnehmer in Thüringen wird nun jedenfalls umso interessanter, mit welchen Brückentagen 2020 der meister Urlaub drin ist.

Wie viele Feiertage hat Thüringen?

Nach Einführung des neuen Feiertags dürfen sich die Thüringer ab sofort über diese insgesamt elf Feiertage freuen:

Neujahr

Karfreitag

Ostermontag

Tag der Arbeit

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Weltkindertag

Tag der Deutschen Einheit

Reformationstag

1. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag

Mit ihren elf Feiertagen sind die Einwohner Thüringens den Berlinern, trotz des dort neu eingeführten Internationalen Frauentags, einen freien Tag voraus. Nur Bayern bleibt in Sachen Feiertagen unerreicht: Ganze 13 Feiertage gibt es in Deutschlands größtem Bundesland - mit dem nur in der Stadt Augsburg begangenen Hohen Friedensfest sind es sogar 14.