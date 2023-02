Neue Studie zeigt: Extremverdiener sind nicht extrem schlau

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Die Elite der Topverdiener ist nicht die Elite der Intelligenz, ergaben Studien aus Schweden. Demnach steht das Einkommen nicht im Verhältnis zu geistigen Fähigkeiten.

Linköping/Schweden – Wer richtig viel Geld verdient, ist auch richtig schlau. Sollte zumindest man meinen. Dass die „oberen Zehntausend“ aber nicht unbedingt auch zur intellektuellen Elite gehören, belegt nun eine neue Studie eines Wissenschaftler-Teams von der Universität Linköping in Schweden.

Über einem Einkommen von mehr als 60.000 Euro im Jahr stieg der durchschnittliche IQ der Testpersonen nicht weiter an. © Marcos Castillo/imago

Neue Studie zeigt: Extremverdiener sind nicht extrem schlau

In Deutschland verfügen etwa zehn Prozent der Bevölkerung über rund 67 Prozent des gesamten Vermögens. Allein das Gesamt-Vermögen der 1.000 reichsten Deutschen beträgt geschätzt 1,1 Billionen Euro. Weltweit sieht die Statistik noch drastischer aus: 1,1 Prozent der Weltbevölkerung besaßen nach Daten des Statistischen Bundesamtes Ende 2020 ganze 45,8 Prozent des Vermögens aller Menschen. Dass diese Einkommenselite ihren Erfolg nicht unbedingt ihren geistigen Leistungen zu verdanken hat, zeigt die Studie „Das Plateau der kognitiven Fähigkeiten bei Spitzenverdienern“, die das Soziologen-Team um Marc Keuschnigg nun in der European Sociological Review veröffentlicht hat.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Die Forscher kombinierten Lohndaten aus schwedischen Bevölkerungsregistern mit den Ergebnissen von Tests zu kognitiven Fähigkeiten, die bei Wehrpflichtigen im Alter von 18 bis 19 Jahren durchgeführt wurden.

Mit diesem Datenschatz konnten wir zum ersten Mal untersuchen, ob extrem hohe Löhne auf eine extreme Intelligenz hinweisen.

„Mit diesem Datenschatz konnten wir zum ersten Mal untersuchen, ob extrem hohe Löhne auf eine extreme Intelligenz hinweisen. Dazu benötigten wir zuverlässige Einkommensdaten, die das gesamte Lohnspektrum abdecken. Bei Umfragedaten fehlen in der Regel die Spitzeneinkommen, aber die Register bieten vollständige Einkommensdaten über alle Bürger ab“, so Marc Keuschnigg, außerordentlicher Professor am Institut für analytische Soziologie an der Universität Linköping und Professor für Soziologie an der Universität Leipzig.

Forscher: Einkommen steht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr im Verhältnis zum IQ

Das Ergebnis: Menschen mit höherem Einkommen schneiden zwar auch bei IQ-Tests besser ab – aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Oberhalb eines Jahreseinkommens von 60.000 Euro stagniert die durchschnittliche Intelligenz. Und Spitzenverdiener, also die obersten 1 Prozent, schneiden im Test sogar schlechter ab als diejenigen, deren Einkommen direkt unter ihnen liegt. Dies deute darauf hin, dass man von einem hohen Einkommen nicht auf hohe Intelligenz schließen kann, so die Forscher. Dies sei ein wichtiges Ergebnis, so Keuschnigg, da das oberste eine Prozent doppelt so viel verdiene wie die oberen zwei bis drei Prozent.

Fazit: Die Beziehung zwischen kognitiven Fähigkeiten und Lohn ist zwar bei den meisten Menschen über das gesamte Lohnspektrum hinweg stark. Oberhalb eines bestimmten Lohnniveaus jedoch spielen die Fähigkeiten keine Rolle mehr bei der Höhe des Lohnes.

Studie findet keinen Hinweis, dass Spitzenverdiener „angemessen“ mehr verdienen

Seit einigen Jahren werden in der Öffentlichkeit Debatten über die zunehmende Ungleichheit auf der Welt diskutiert. Dabei werden als Argument für die immensen Einkommensunterschiede zwischen Niedriglohn-Verdienern, Normal- und Spitzenverdienern häufig die einzigartigen Talente und Smartheit Letzterer als Gründe für die enormen Gelder angeführt, die sie verdienen. In Bezug auf eine wichtige Größe – nämlich die kognitiven Fähigkeiten – findet die Studie aber keine Belege dafür, dass Topverdiener, die extrem überdurchschnittlich bezahlt werden, angemessen mehr verdienen als diejenigen, die nur die Hälfte dieses Gehalts bekommen.

Einkommen werden zunehmend auf eine Weise verteilt, die nichts mit Fähigkeiten zu tun hat

Bei Spitzeneinkommen gibt es also keine Relation zwischen kognitiven Fähigkeiten und Löhnen. Da aber genau diese Top-Gehälter in den westlichen Ländern beständig steigen, wird der Anteil des Gesamteinkommens, das auf eine Weise verteilt wird, die nichts mit Fähigkeiten zu tun hat, auch exponentiell zunehmen, so die Forscher. Die Schere geht also weiter auseinander. Studien haben gerade erst bestätigt, dass die Inflation besonders Familien mit niedrigem Einkommen trifft. Eine soziale Schieflage, die nicht nur in Niedersachsen dazu führt, dass inzwischen jeder Vierte und 25 armutsgefährdet ist.