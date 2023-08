Neue Gewitter in NRW zum Wochenende erwartet

Auch am Freitag soll es wieder einzelne Gewitter in Nordrhein-Westfalen geben (Symbolbild). © Hartl/NEWS5/dpa

Gibt es in Nordrhein-Westfalen bald ein Sommer-Comeback? Zumindest die Prognose für das kommende Wochenende macht da wenig Hoffnung. Es wird eher herbstlich.

Köln – Das Wetter in NRW bleibt weiter herbstlich – trotz Hochsommer. Am Donnerstag ist es windig bis stürmisch, mit vielen Warnungen durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) in ganz Nordrhein-Westfalen. Zum Wochenende ist keine Besserung in Sicht – ganz im Gegenteil. Für Freitag prognostiziert der DWD ab dem Mittag neue Gewitter. Auch Samstag und Sonntag werden ungemütlich. Es soll sogar nochmal etwas kühler werden.

24RHEIN berichtet aktuell über die Wetter-Vorhersage und DWD-Warnungen in NRW.