Dringend jede Sichtung melden: Asiatische Hornisse breitet sich in Deutschland aus

Von: Kilian Bäuml

Sie ist drei Zentimeter groß und lebt in Kolonien mit bis zu 2500 Tieren: Die asiatische Hornisse. Wer sie sieht, sollte dringend reagieren.

Bremen – Der Klimawandel führt dazu, dass sich es immer wärmer wird. Zudem gehen Forscher mittlerweile davon aus, dass wir uns in einem El Niño Jahr befinden. Hitze und Trockenheit wirken sich auf die Landschaften aus. Vertrocknete Wälder und verdorrte Wiesen sind auf den ersten Blick sichtbar. Andere Veränderungen fallen weniger schnell auf, beispielsweise wenn sich eine winzige neue Tierart ausbreitet. Eine dieser neuen Arten ist die asiatische Hornisse – wer sie sieht, sollte das dringend melden.

Asiatische Hornisse in Deutschland: Warum man die neue Art dringend melden sollte

Hornissen sind in Europa nichts Neues, die europäische Hornisse ist hier heimisch. Die steigenden Temperaturen und das inzwischen wärmere Klima haben jedoch dazu geführt, dass sich auch die asiatische Hornisse in Deutschland vermehrt. „Die Asiatische Hornisse wurde vermutlich mit asiatischen Importwaren eingeschleppt“, erklärt NABU-Expertin Melanie von Orlow. Dass sich die asiatische Hornisse in Europa ausbreitet, zeigt, dass sie mit dem Klima zurechtkommt und hierzulande kaum natürliche Fressfeinde hat. In Deutschland zählt sie deshalb als invasive Art, berichtet der MDR.

Die asiatische Hornisse lebt in Kolonien mit bis zu 2500 Tieren in 1,5 Meter großen Nestern. © Axel Heimken/dpa

Genau aus diesem Grund ist es wichtig, eine Sichtung zu melden, am besten mit einem Foto der Sichtung. Auf der Website veltunina.de sind Meldekontakte für die jeweiligen Bundesländer angegeben, sonst kann man eine Sichtung auch beispielsweise über die „Naturgucker“-App des NABU melden. So kann die Ausbreitung der asiatischen Hornisse nachvollzogen werden.

Das ist vor allem wichtig, da „die genauen Auswirkungen auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt noch nicht abzusehen“ sind, so Orlow. Laut ARD Alpha ist die asiatische Hornisse vor allem für heimische Bienen gefährlich, von denen zahlreiche Arten bereits jetzt vom Aussterben bedroht sind.

Asiatische und europäische Hornisse: Wie sich die beiden Hornissen-Arten unterscheiden

Anhand einiger Merkmale lassen sich die europäische und die asiatische Hornisse voneinander unterscheiden. Das sind einige Unterschiede der beiden Arten:

Europäische Hornisse Asiatische Hornisse Rötlich-brauner Kopf Schwarzer Kopf mit oranger Stirn Schwarz-gelbe Zeichnung auf dem Unterleib Dunklerer Hinterleib, nur die Spitze ist orange-gelb 3 Zentimeter groß 3,5 Zentimeter groß gefährdet nicht gefährdet Quellen: NABU, MDR

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Größe der Nester und der Population der Kolonien. Die Nester der europäischen Hornisse sind etwa einen Meter groß und beheimaten laut dem MDR eine Population von etwa 400 bis 700 Hornissen. Die Nester der asiatischen Hornisse hingegen sind etwa 1,5 Meter groß. Deutlich größer hingegen ist dafür ihre Population, die sich auf bis zu 2500 Hornissen belaufen kann.

Asiatische Hornissen dringend melden, obwohl sie nicht gefährlicher als heimische Hornissen sind

Eine Gemeinsamkeit beider Hornissen-Arten ist, dass in der Regel keine Gefahr von ihnen ausgeht. „Die Tiere verhalten sich friedlich und defensiv, reagieren aber empfindlich bei Annäherungen unter zwei Metern an ihr Nest. Die Stiche sind nicht gefährlicher als die einheimischer Wespenarten“, erklärt von Orlow. Wenn man in der Nähe von Hornissen ist, sollte man jedoch hektische Bewegungen vermeiden, weil das die Tiere nervös macht. (kiba)