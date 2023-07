Feuerwehr Lauenburg verhindert Dachstuhlbrand in Neubau

Von: Sebastian Peters

Dank einer Übung waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort und konnten den ersten Löschangriff schnell vornehmen © Blaulicht-News.de

Durch einen glücklichen Zufall konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lauenburg einen größeren Brand noch rechtzeitig verhindern.

Lauenburg – Ein Dachstuhlbrand im Neubau an der Graf-Bernhard-Ring in Lauenburg sorgte am Montagabend für einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Mehrere besorgte Anwohner hatten offene Flammen aus dem Dachstuhl des Neubaus bemerkt und alarmierten die Leitstelle.

Großeinsatz in Lauenburg: Feuerwehr bekämpft Dachstuhlbrand im Neubau

Durch einen glücklichen Zufall befanden sich die Feuerwehrleute bereits zur Übung am Feuerwehrhaus, so dass sie sehr schnell am Brandort eintreffen konnten. Bei ihrer Ankunft begannen sie sofort mit dem ersten Löschangriff.

Die Drehleiter wurde im engen Neubaugebiet in Stellung gebracht © Blaulicht-News.de

Dieser wurde mit Kleinlöschgeräten über das auf der Baustelle vorhandene Baugerüst durchgeführt, während die Drehleiter auf der engen Baustelle in Position gebracht wurde. Die schnelle Reaktion und das zielgerichtete Handeln der Einsatzkräfte führten dazu, dass die Flammen rasch erstickt werden konnten.

Zur Sicherheit nahmen die Feuerwehrleute jedoch noch Teile des Daches auf, um mögliche versteckte Glutnester zu kontrollieren. Tatsächlich entdeckten sie noch einige und konnten diese erfolgreich löschen. Mehrere Atemschutztrupps waren im Einsatz, bis schließlich „Feuer aus“ gemeldet werden konnte. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen.