Insekten-Pasta von Netto - Dschungelcamp-Prüfung für Zuhause

Essen à la Dschungel-carte! Nach dem Insektenburger gibt es nun das passende Nudelgericht. Der Discounter Netto bietet eine Insekten-Pasta an – in zwei Variationen:

Heidelberg - Mit dem 11. Januar beginnt in Deutschland wieder das große Ekeln, denn das Dschungelcamp geht in die 11. Staffel. Es wimmelt wieder von Krabbeltierchen, harten Prüfungen und widerlichem Essen. Doch nicht nur im australischen Busch kommen Insekten, Würmer und Co. auf den Tisch – auch bei uns in der Region kannst Du dir Essen à la Dschungel-carte kaufen.

So bietet der Supermarkt REWE einen Insektenburger an und seit Kurzem gibt es beim Discounter NETTO die Insekten-Pasta. Ob das schmeckt?

Netto bietet Insekten-Pasta an: „Die alternative Proteinquelle“

Es gibt zwei Varianten des Gerichts: Einmal ,Zitrone-Tomate mit grünem Spargel' und ,Paprika-Frischkäse'.

Laut Zutatenliste bestehen die Nudeln aus Insektenprotein, welches aus gemahlen Mehrwürmern gewonnen wird. Hier kurz eine Anmerkung, wie sie auch Dr. Bob machen würde: Bei einer Allergie auf Schalentiere bestehe laut dem Hersteller die Möglichkeit einer allergischen Reaktion.

Übrigens: Das 400 Gramm Tiefkühl-Gericht hat insgesamt 616 Kalorien. Für alle, die auf Eiweiß beziehungsweise Protein achten – die ,Paprika-Frischkäse'-Version hat insgesamt 19,2 Gramm Eiweiß. Für die Hersteller genug, um auf der Verpackung mit einer „alternativen Proteinquelle“ zu werben.

Insekten-Pasta von Netto im Test!

