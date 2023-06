Verkaufsoffener Sonntag am 25. Juni: Wo die Geschäfte in NRW öffnen

Von: Simon Stock

In einigen Städten in NRW gibt es am 25. Juni einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Überblick, wo überall Einkaufen möglich ist.

Hamm - Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr einen Frühstart hingelegt: Seit dieser Woche laufen bereits die Sommerferien. Viele Familien mit schulpflichtigen Kindern haben sich in den Urlaub aufgemacht. Wer zu Hause geblieben ist, kann sich am 25. Juni 2023 zumindest über einen verkaufsoffenen Sonntag freuen. Wo genau, fasst wa.de zusammen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Wo die Geschäfte am 25. Juni 2023 öffnen

Die Sommerferien machen sich bemerkbar. Die Auswahl an Städten, die am 25. Juni 2023 einen verkaufsoffenen Sonntag anbieten, ist deutlich kleiner als noch etwa im April und Mai. Die größte Stadt, in der am Sonntag die Geschäfte öffnen, ist Aachen. Dort läuft am Wochenende das weltbekannte Reitturnier CHIO in der Soers. Rund um das Turnier kann am Sonntag geshoppt werden.

In Arnsberg im Sauerland läuft von Freitag (23. Juni) bis Sonntag (25. Juni) das Stadtfest „Neheim live“ mit einem „Programm der Spitzenklasse“, wie der Veranstalter schreibt. Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen in der Neheimer Innenstadt zwischen Engelbertplatz und Gransauplatz die Geschäfte. Im Lemgo steigt derweil das Strohsemmelfest mit Kunst- und Handwerkermarkt. Etwa 200 Geschäfte in der Innenstadt öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag.

Im Kreis Herford gibt es am 25.06.2023 zwar keinen verkaufsoffenen Sonntag, kaufen kann man dort dennoch etwas, und zwar beim Holland-Markt in Rödinghausen mit 35 Ständen. Fritjes, Fisch und Frikandeln sollen Flair wie in den Niederlanden aufkommen lassen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten öffnen am 25. Juni die Geschäfte

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 25. Juni 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Aachen , Innenstadt („Soerser Sonntag“)

, Innenstadt („Soerser Sonntag“) Arnsberg , Neheim („Neheim live“)

, Neheim („Neheim live“) Bergheim , Innenstadt („Bergheim Aktiv“)

, Innenstadt („Bergheim Aktiv“) Espelkamp , Innenstadt („Sommer auf dem Anger“)

, Innenstadt („Sommer auf dem Anger“) Lemgo , Innenstadt („Strohsemmelfest“)

, Innenstadt („Strohsemmelfest“) Mönchengladbach, Rheydt („Turmfest“)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

