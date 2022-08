Negativzinsen: Diverse Sparkassen erheben weiterhin Gebühr

Von: Alexander Eser-Ruperti

Einige Banken in Deutschland erheben nach wie vor Negativzinsen, trotz Anhebung des Leitzinses. Aktuelle Recherchen zeigen, es sind auch Sparkassen darunter.

Berlin – Von wegen, Negativzinsen fallen bei Sparkassen weg. Einige erheben die Gebühr ebenso noch wie andere Banken hierzulande. Seit die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins angehoben hat, haben viele Banken ihre Negativzinsen abgeschafft. Wer nun glaubt, das Verwahrentgelt sei bereits bei fast allen Bankhäusern weggefallen, der irrt: Einem Bericht des Business-Insiders zufolge halten fast 100 Banken in Deutschland immer noch an den Strafzinsen fest. Überraschend: Auch zehn Sparkassen sind darunter.

Negativzinsen: Zehn Sparkassen und insgesamt fast 100 Banken erheben weiterhin Gebühr

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins angehoben hatte, häuften sich Berichte über Banken wie die Sparkasse, die ihre Negativzinsen aussetzen. Die Tendenz war eindeutig, die Meldungen zahlreich, dass voraussichtlich so gut wie alle Häuser ihre Verwahrentgelte bald abschaffen würden. Einige Zeit später ist das vielerorts immer noch nicht geschehen: Wie der Business-Insider unter Bezugnahme auf das Vergleichsportal Verivox berichtet, erheben nach wie vor fast 100 Banken die Strafzinsen. Immerhin: Es ist ein Rückgang um drei Viertel zu beobachten, die die Gebühr nicht mehr einfordern. Während es vor der Anhebung des Leitzinses auf 0,5 Prozent am 21. Juli 2022 noch 424 Banken waren, sind es nunmehr 97 – darunter auch einige Sparkassen, zehn, an der Zahl.

Unter den Banken auf der Liste finden sich vor allem Volks- und Raiffeisenbanken. Hinzu kommen bekannte Adressen wie die Bremische Volksbank, die Deutsche Bank oder die Targobank. Die gute Nachricht für Kundinnen und Kunden der betroffenen Häuser: Experten gehen nach wie vor davon aus, dass einige der verbliebenen Kreditinstitute bei der Abschaffung noch nachziehen werden. Die Deutsche Bank und die Postbank etwa hatten verkündet, im Zuge der Leitzinserhöhung „entfallen bei Deutscher Bank und Postbank im Privatkundengeschäft im Laufe des Monats August die Verwahrentgelte.“

Sparkassen und Negativzinsen: Diese zehn Sparkassen rechnen noch Strafzinsen ab

Unter den Banken die nach wie vor Verwahrentgelte erheben sind wie bereits festgestellt mehrere Sparkassen mit Negativzinsen. Nach Angaben des Business-Insiders handelt es sich insgesamt um zehn Stellen. Ein Großteil der Sparkassen hat das Verwahrentgelt bereits abgeschafft, doch nicht alle sind bei den Strafzinsen bereits an Bord.

Diese zehn Sparkassen erheben weiterhin Negativzinsen:

Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

Sparkasse Elbe-Elster

Sparkasse Freising

Sparkasse Kaiserslautern

Sparkasse Osterode am Harz

Sparkasse Pforzheim Calw

Sparkasse Waldeck-Frankenberg

Stadtsparkasse Wedel

Kreissparkasse Weilburg

VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup

Negativzinsen bedeuten, dass beim „Parken“ größerer Geldsummen auf Konten ein besonderes Entgelt für die Verwahrung anfällt. Diese Entgelte, oder Verwahrentgelte, werden als „Negativzinsen“ bezeichnet. Welche Gebühren exakt anfallen, oder eben anfielen, unterscheidet sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Bank.

Sparkassen und Negativzinsen: Sparkassen-Kunden haben kaum noch Geld zum Sparen

Von Negativzinsen sind im privaten Bereich vorwiegend Sparer und wohlhabende Kundinnen und Kunden betroffen. Aktuelle Zahlen zeigen, dass ein großer Teil der Kundinnen und Kunden der Sparkasse indes kaum noch Geld zum Sparen hat. Der baden-württembergische Sparkassen-Präsident Peter Schneider hatte kürzlich im Handelsblatt erklärt: „Die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden braucht ihre kompletten Einnahmen für die Deckung der monatlichen Ausgaben.“

Seiner Einschätzung nach können unter den privaten Kundinnen und Kunden etwa 40 Prozent nicht mehr sparen, Schneider geht davon aus, dass man sich der 50 nähert. Deutlich wird dies auch an den Einlagen: Im ersten Halbjahr 2022 hatte es neue Einlagen im Umfang von rund 600 Millionen Euro gegeben. Das klingt viel, doch im Vergleich zum Vorjahr ist es ein immenser Rückgang: Im ersten Halbjahr 2021 waren es noch 25 Milliarden Euro. Die Einlagen sinken, derweil steigt die Zahl der gekauften Wertpapiere. Alles in allem zeigt sich jedoch: Die Inflation verschlingt immer mehr Ersparnisse der Menschen in Deutschland – oder lässt erst gar nicht zu, dass gespart werden kann.