Negativen Schufa-Eintrag entfernen: So klappt’s

Von: Fabian Raddatz

Das wohl bekannteste Unternehmen für Bonitätsauskünfte: die Schufa. © Andreas Arnold/dpa

Vor allem bei Neuverträgen können negative Schufa-Einträge zum Problem werden. Kreiszeitung.de verrät, wie Sie Ihren Schufa-Eintrag verbessern können.

Berlin – Wer eine gute Bewertung bei der Schufa hat, der kommt leichter an einen Kredit- oder Handyvertrag, heißt es. Auch Mieter müssen oftmals den Weg über die Schufa gehen, bevor sie in eine neue Wohnung ziehen können. Dann geht es darum, ob die Person kreditwürdig ist oder nicht.

Doch nach welchen Kriterien die Schufa in Deutschland jemanden als kreditwürdig einstuft, oder auch nicht, daraus wurde lange Zeit ein Geheimnis gemacht. Nun ist klar: Die Schufa bezieht ihre Daten von den jeweiligen Firmen, bei denen der Kunde gemeldet ist, Strom- und Handy-Unternehmen beispielsweise.

Was ist eigentlich die Schufa? Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon handelt es sich bei der Schufa um ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, „seinen Vertragspartnern Informationen über die Kreditwürdigkeit von Kunden zu geben und sie so vor Verlusten zu schützen“. Die Abkürzung Schufa (oftmals auch SCHUFA) steht dabei für „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“. Die Schufa ist dabei eine Gemeinschaftseinrichtung und wird von der kreditgebenden Wirtschaft in Form einer Holding AG betrieben. Im Gabler Wirtschaftslexikon steht: „Aktionäre und auch Vertragspartner der Holding sind Unternehmen, die in ihren Geschäftsbeziehungen mit Kunden ein Kreditrisiko eingehen, d.h. v.a. Kreditinstitute, Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, Handels- und Telekommunikationsunternehmen sowie sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren.“

Diese verraten der Schufa, ob der Kunde auch immer pünktlich gezahlt hat. Als Gegenleistung gibt die Schufa den Firmen eine Einschätzung, wie zahlungsfähig die Person ist. Die Schufa sitzt dabei auf einem riesigen Berg aus Daten. Weil das Unternehmen nicht verraten wollte, wie sie diese verwendet, hagelte es immer wieder Kritik.

2004 entschied der Bundesgerichtshof: Die Schufa ist nicht dazu verpflichtet, sein Vorgehen offenzulegen.

Negativen Schufa-Eintrag loswerden: Diese Daten fließen mit ein

Doch wie Computer Bild nun berichtet, hat das Unternehmen seine Internetseite überarbeitet. Dabei seien auch Informationen veröffentlicht worden, die jetzt Einblicke geben, welche Informationen in den Schufa-Score einfließen. So sagte auch Tanja Birkholz, Vorstandschefin der Schufa, man wolle weg „von der unnahbaren Instanz – hin zu einem Dialog auf Augenhöhe“.

Die „verbraucherorientierten Inhalte“ der neu designten Schufa-Website seinen „ein Schritt zu mehr Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit“, heißt es von Unternehmensseite. Mehr Transparenz ist immer gut. Weil das Online-Einkaufen oder die Ratenzahlungen mitunter außer Kontrolle gerät, können Verbraucher sonst schnell den Überblick über ihre Bonität verlieren. Das zeigt auch die Entwicklung im Landkreis Verden: Immer mehr Menschen suchen die Schuldnerberatung auf.

Und die bislang geheim gehaltenen Kriterien, die in den Schufa-Score einfließen und aus denen letztendlich die Kreditwürdigkeit einer Person berechnet wird? Das sind laut der Website folgende Daten:

Zahlungsausfälle

Kreditkarten

Ratenzahlungsgeschäfte

Leasingverträge

Versandhandelskonten

Kredite und Bürgschaften

Bank- und Girokonten

Familienstand, Religion, Nationalität, Informationen aus sozialen Netzwerken, Gehalt und Vermögen würden hingegen NICHT mit einfließen, sagt die Schufa. Dazu habe man keine Informationen.

Gekündigte Kredite und Girokonten mit noch offenen Forderungen sowie unbezahlte Raten oder Rechnungen würden sich hingegen negativ auf den Score auswirken. Ebenso, wenn der Name einer Person in Insolvenzbekanntmachungen und in Schuldnerverzeichnissen auftaucht.

Wer mit einer Zahlung nur wenige Tage im Verzug ist oder eine einfache Zahlungserinnerung erhalten hat, muss einen negativen Schufa-Eintrag allerdings nicht befürchten. So etwas wird dem Unternehmen nicht gemeldet. Mitunter brenzlig kann es werden, wenn bereits zwei Mahnungen verschickt wurden.

Wichtig für Verbraucher zu wissen: die Firma, die das Geld einfordert, muss dem Kunden mitteilen, dass eine Meldung an die Schufa rausgeht, wenn jetzt nicht gezahlt wird. Die Schufa rät dabei, solchen Forderungen also zunächst immer schriftlich zu widersprechen: „Nur wenn der Forderung nicht widersprochen wurde, kann dann die Information gemeldet werden.“

Schufa-Auskunft kostenlos online beantragen: So geht es

Ebenfalls ratsam: Einmal im Jahr können Verbraucher kostenlos Ihren Score einsehen – indem Sie eine kostenlose Datenauskunft beantragen und Ihren Schufa-Eintrag prüfen lassen. Das geht unter meineschufa.de. Dafür einfach auf der Website ganz nach unter scrollen und dann unter „Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO“ auf „Datenkopie bestellen“ klicken.

Nun „Jetzt beantragen“ auswählen und die Felder mit Ihren persönlichen Informationen auf der folgenden Seite ausfüllen. Die persönlichen Schufa-Daten kommen dann nach ein paar Tagen mit der Post. Darin sind Informationen zum Zahlungsverhalten enthalten: Verträge für Bankkonten, Ratenkäufe, abgeschlossene Verträge (etwa Leasing- oder Handy-Verträge) sowie Kredite oder Kreditkarten.

Zudem lassen sich in der Schufa-Auskunft auch Informationen zu Insolvenzverfahren, zu betrügerischem Verhalten oder zu Bürgschaften einsehen.

Die Verbraucherzentrale rät, aufmerksam zu prüfen, ob die eingetragenen Informationen wirklich so stimmen. „Tests haben gezeigt, dass die gespeicherten Daten oft fehlerhaft sind. Nicht selten sind sie unvollständig, veraltet oder schlichtweg falsch“, zitiert Computer Bild.

Negativen Schufa-Eintrag loswerden: So klappt’s

Wer bei sich auf fehlerhafte Schufa-Daten stößt, der hat einen Anspruch auf die Korrektur der Fehler. Mitunter kommt es auch zu einem Identitätsdiebstahl und Fremde kaufen ohne das Wissen des Betroffenen online Wertsachsen ein. Die Schufa löscht negative Einträge umgehend, wenn:

eine Personenverwechslung vorliegt

es sich um einen veralteten, unberechtigten oder sogar falschen Eintrag handelt

wenn in der Schufa-Auskunft Verträge auftauchen, die man gar nicht abgeschlossen hat

In solchen Fällen wird Verbrauchern geraten, sich an die Firma, mit der der Vertrag abgeschlossen wurde, als auch an die Schufa zu wenden. Damit der falsche Eintrag bei der Schufa verschwindet, muss die jeweilige Firma ihn bei der Schufa widerrufen. Sollte man dabei auf Schwierigkeiten stoßen, kann man sich an die folgenden Adressen wenden:

Verbraucherzentralen: Hier gibt es mehr Informationen über die Schufa und ihr Scoring.

Datenschutzbehörden der Bundesländer: Unter www.bfdi.bund.de finden Sie den richtigen Ansprechpartner.

Ombudsmann: Hans-Jürgen Papier soll in Streitfällen helfen - unter schufa- ombudsmann.de erfahren Sie alles über die Schiedsstelle der Schufa.

Schufa-Eintrag: Was ist eigentlich ein „guter“ Score?

Von einem „guten“ Schufa-Score spricht man, wenn dieser bei 95 Prozent oder höher liegt. Dann rechnet die Schufa mit einem „geringen Risiko“, dass man nicht bezahlt, schreibt Computer Bild. Ein idealer Schufa-Score liegt aber bei 97,5 Prozent und höher. Bei so einer Bewertung ist es einfacher, einen Handyvertrag zu bekommen oder einen Kreditzins, wie er in der Werbung angeboten wurde.

Trotz aller Informationen zum Schufa-Score ist immer noch unklar, wie dieser genau berechnet wird. „Läge das Berechnungsmodell völlig offen, könnte der Score manipuliert werden und hätte so keinen Wert mehr“, teilte die Schufa mit. So bleibt die Formel auch weiterhin ein Geheimnis.