Mann will nur schnell Reifen wechseln - kurz darauf bricht für Ehefrau Welt zusammen

Schrecklicher Vorfall in Nauheim: Ein Mann will seine Reifen wechseln - doch das überlebt er nicht.

Ein Mann will nur kurz seine Reifen wechseln - kurz darauf bricht für seine Ehefrau die Welt zusammen.

Frankfurt - Große Trauer im südhessischen Nauheim (Kreis Groß-Gerau, ca. 30 km südwestlich von Frankfurt). Ein Mann wollte die Reifen seines Opels wechseln - doch doch kurz darauf bricht für die Ehefrau des 61-Jährigen die Welt zusammen. Darüber berichtet extratipp.com*.

Nauheimer will Reifen wechseln - kurz später bricht für Ehefrau Welt zusammen

Am vergangenen Mittwoch (24. Oktober) gegen 15 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle ein dramatischer Notruf: Eine Frau war am Telefon, sagte ihr Mann sei unter seinem Auto eingeklemmt. Sofort machten sich Polizei und Rettungsdienst auf den Weg zu dem Ehepaar in Nauheim. Vor Ort fanden sie den 61-Jährigen aus Nauheim unter seinem Auto vor - die Reanimation eines Notarztes blieb erfolglos. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nauheim: 61-Jähriger stirbt bei Reifenwechsel - Kripo ermittelt

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen der extratipp.com*-Redaktion auf Nachfrage mitteilte, hatte der Nauheimer zum Wechsel auf die Winterreifen seinen Opel mit zwei Wagenhebern aufgeblockt. Wie genau es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte, sei derzeit noch im Stande der Ermittlungen der Rüsselsheimer Kriminalpolizei. Vermutet wird derzeit, dass die Wagenheber zu einem bestimmten Zeitpunkt nachließen und den Mann so unter dem Opel einklemmten.

Die Leser interessieren sich momentan auch für diese Meldung aus Frankfurt: Junge Frauen entspannen am Spielplatz - Sekunden später erleben sie blanken Horror, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.