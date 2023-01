Nasskalt und stürmisch: Das Wetter in Baden-Württemberg

Mild und nass

Es sieht düster aus: Auch im Februar wird es wohl kein märchenhaftes Winter-Wetter geben. Lesen Sie hier, ungemütlich die Stimmung in den nächsten Tagen wird:

Aus der Traum vom Wintermärchen? Erst war es zum Jahresanfang viel zu warm, jetzt, Anfang Februar, sorgen Regen und Wind für ungemütliches „Schmuddelwetter“ in Baden-Württemberg. So richtiges Winter-Feeling will sich bei diesem Wetter nicht einstellen. In den Bergen gibt es zwar noch die Chance auf Schnee, aber so richtig Lust auf einen schönen Spaziergang hat man bei Sturmböen sicherlich auch nicht.

HEIDELBERG24 verrät, wie ungemütlich das Wetter in den Nächsten Tagen in Baden-Württemberg mit Sturm und Regen wird.

Der Winter scheint schon vorbei zu sein, nur in höheren Lagen kann es noch zu Schneefall kommen. Das heiß allerdings nicht, dass jetzt der Frühling und Sonnenschein auf uns warten. „Durchwachsen“ nennt es der Experte von wetter.net ganz richtig, was da auf uns zukommt. (resa)

Rubriklistenbild: © dpa/Friso Gentsch/AP | Richard Vogel/Britta Pedersen; Montage HEADLINE24