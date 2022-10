Nasenspray-Impfung gegen Corona vorerst gescheitert

Von: Carolin Gehrmann

Die Nasenspray-Impfung gegen das Coronavirus sollte der Durchbruch gegen Covid sein. Doch Hersteller AstraZeneca ist mit seinem Präparat gescheitert.

Oxford/Wuhan – Sie sollten eine bahnbrechende Wirkung in der Pandemiebekämpfung haben: Nasenspray-Impfstoffe gegen das Coronavirus. Doch in einem ersten Test ist das Präparat des Herstellers AstraZeneca nun gescheitert. In einer Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford zeigte das Vakzin in der ersten von üblicherweise drei Testphasen nicht den gewünschten Erfolg. Deswegen wird das Unternehmen den Impfstoff in dieser Form nicht weiterentwickeln.

Nasenspray-Impfung von AstraZeneca gegen Corona erzielt in erstem Test nur geringe Immunreaktion

Für die klinische Studie wurde 130 Testpersonen in Wuhan der Impfstoff in Sprayform verabreicht. Die Arbeitsgruppe um Alexander D. Douglas von der University of Oxford konnte nach einer Dosis des Sprays jedoch so gut wie keine Antikörper auf der Schleimhaut nachweisen, wie sie in der Fachzeitschrift eBioMedicine schreiben.

Nach der zweiten Dosis konnte nur bei einer geringen Zahl der Testpersonen eine Wirkung festgestellt werden. Die von der Impfung erzeugte Immunreaktion sei insgesamt zu schwach, um diesen Ansatz weiterzuverfolgen, heißt es.

Corona-Nasenspray-Impfung wäre der Durchbruch, da sie eine Ansteckung vollständig verhindern könnten

Fachleute hatten sich durch die Impfung in Sprayform einen Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus versprochen. Da sich Coronaviren vor allem über die Atemluft verbreiten, war der Ansatz, die Infektion da zu verhindern, wo die Erreger als Erstes in den Körper eintreten: an den Schleimhäuten von Nase und Rachen.

Die Nasenspray-Impfung sollte hier einen gezielten Schutz aufbauen und die Infektion vollständig verhindern – so die Logik dahinter. Ein weiterer Vorteil dabei ist: Ein Nasenspray ist wesentlich einfacher zu verabreichen als eine Injektion.

Das Schwierige bei der Corona-Impfung in Sprühform ist, die richtige Dosierung zu finden

Doch die im Blut gemessene Immunreaktion fällt bei den Sprays deutlich geringer aus als nach einer klassischen Impfung in den Oberarmmuskel. Laut Spektrum.de ist die Herstellung eines wirksamen Spray-Vakzins sehr schwierig, da die Schleimhäute eine sehr effektive Barriere gegen Krankheitserreger sind – deshalb halten sie auch Impfstoffe ab. Das Problem ist daher, die richtige Dosierung der für die Impfung verwendeten abgeschwächten Viren zu finden, um eine robuste Immunreaktion zu erzeugen.

Gegen Grippe gibt es bereits erfolgreiche Spray-Impfungen

Zur Bekämpfung von Grippeviren gibt es schon positive Erfahrungen mit Sprüh-Impfungen. In Indien, China oder Thailand wird bereits mit solchen Vakzinen geimpft. Der Unterschied ist jedoch, dass bei der Influenzabekämpfung Lebendimpfstoffe verabreicht werden, die sich in der Schleimhaut vermehren. In dieser Form gibt es das gegen das Coronavirus noch nicht, wie Spektrum.de schreibt.

In der Corona-Herbstwelle 2022 muss wohl wieder auf übliche Schutzmaßnahmen zurückgegriffen werden

Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Pandemie durch eine Nasenspray-Impfung, die eine Ansteckung vollständig verhindert, ist damit in noch weitere Ferne gerückt. Im Kampf gegen die gerade anrollende Herbst- und Winterwelle 2022 der Corona-Pandemie werden daher wohl wieder die üblichen Schutzmaßnahmen wie verstärkte Hygiene oder der Aufruf zu Kontaktbeschränkungen zum Einsatz kommen.

Angesichts Omikron BA.5, der aktuellen, hochansteckenden Variante des Virus, wird in Medizinerkreisen schon ein Kollaps der Kliniken in Deutschland befürchtet. Derzeit steigen die Neuansteckungen wieder sprunghaft an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte aus diesem Grund bereits die Länder dazu aufgerufen, schnell eine Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen.

Nasenspray-Impfung gegen Corona: Auch andere Hersteller arbeiten daran – mit besseren Ergebnissen

Auch andere Hersteller als AstraZeneca arbeiten noch an der Entwicklung eines Nasenspray-Impfstoffes gegen Corona, darunter der chinesische Hersteller Cansino, bei dem eine etwas bessere Immunreaktion im Blut als bei AstraZeneca festgestellt werden konnte. Über die nachgewiesenen Antikörper in den Schleimhäuten gibt es allerdings noch keine Daten.

Auch die Nasentropfen des indischen Hersteller Bharat Biotech erzielten ein etwas besseres Ergebnis als der nun getestete Stoff. Vielleicht gelingt den Forschenden also doch noch der Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus – aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.