Winter-Intermezzo ist vorbei: Frühlingshafte Temperaturen kehren zurück

Von: Fabian Raddatz

Die Temperaturen steigen wieder. © Bernd Von Jutrczenka/dpa

Noch lassen die kalten Polarmassen Deutschland bibbern. Doch mildere Temperaturen sind in Sicht. Es wird sogar wieder richtig frühlingshaft.

Köln – Zwischen Eisregen-Alarm und Schneesturm: Deutschland bibbert sich derzeit durch den Winter. Autofahrer schlittern durch die Gegend und die Heizungen laufen in vielen Haushalten auf Hochtouren. Kein günstiges Unterfangen bei den aktuellen Energiepreisen.

Doch mit der fiesen Kälte-Klatsche könnte bald Schluss sein, denn plötzlich steht der Frühling wieder vor der Tür – jedenfalls, wenn man auf die Temperaturen schaut, die kommende Woche auf uns warten. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetter.net, weiß mehr: „Alle, die die Nase von Kälte, Eis und Schnee voll haben, dürfen sich freuen, denn ab Montag taut Deutschland wieder auf.“

Nach fieser Kälte-Klatsche: Bis zu 14 Grad – was das für Schnee an Weihnachten 2022 bedeutet

Zunächst würden noch einmal Eisregen und gefrierenden Regen in der Nacht zu Montag für Glätte-Alarm auf Deutschlands Straßen sorgen, doch im weiteren Tagesverlauf drücken milde Luftmassen in den Westen Deutschlands. Die Temperaturen steigen. „Es werden Dienstag und Mittwoch im Westen sogar 13 oder 14 Grad erreicht. Das sind dann fast schon wieder frühlingshafte Werte“, so Jung.

Was das für Schnee an Weihnachten bedeutet? Jung: „Richtung Heiligabend wird es schon wieder kälter, aber nicht unbedingt kalt. Auch über die Weihnachtsfeiertage bleibt es in den Niederungen meist bei nasskaltem Schmuddelwetter um 2 bis 7 Grad. In den Hochlagen kann es dagegen wieder Schnee geben.“