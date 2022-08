Mysteriöser Leichenfund in Ingolstadt: Spur führt nach Baden-Württemberg

Mysteriöser Leichenfund in Ingolstadt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein mysteriöser Fall stellt derzeit die Polizei in Ingolstadt vor zahlreiche Rätsel. Muss eine Person sterben, damit eine andere abtauchen kann? Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Am Dienstag (17. August) findet die Polizei in Ingolstadt eine verletzte Frau in einem Auto. Trotz Hilfe stirbt die 23-Jährige an Ort und Stelle. Eltern vermuten, dass es sich um ihre Tochter handeln könnte. Doch während der Ermittlungen kommen Zweifel auf. Die vermeintlich tote Frau wird kurz darauf gefunden und festgenommen. Sie soll mit einem Mann für die Tat verantwortlich sein. Die Spur der wahren Toten führt nach Baden-Württemberg.

HEIDELBERG24 berichtet, was bislang zu dem mysteriösen Todesfall aus Ingolstadt bekannt ist.

Das Opfer – eine ebenfalls 23-Jährige – stammt aus dem Kreis Heilbronn und soll der vermeintlich getöteten Frau zum Verwechseln ähnlich sehen. (dh)