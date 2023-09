Ein Hai in Dortmund? Rätselhafte Fischflosse ragt aus Kanal

Von: Carolin Gehrmann

Aufruhr nach Sichtung einer mysteriösen Flosse im Dortmunder Hafen. Ein Experte will keine Fisch-Art ausschließen. Auch einen Hai nicht.

Dortmund – Haie bringt man wohl eher mit Hawaii oder Australien in Verbindung als mit dem Ruhrgebiet. Doch kürzlich kam es im Wasser des Dortmunder Hafens zu mehreren Sichtungen einer mysteriösen Rückenflosse, die bei Passanten für jede Menge Aufregung sorgte.

Denn die steil aufragende Flosse im Dortmund-Ems-Kanal gehörte zweifelsfrei zu einem Fisch, der seine Kreise durch das Hafenbecken zog. Auf den ersten Blick sah das Ganze tatsächlich ziemlich haiartig aus, wie Handyaufnahmen zeigen. Schwimmt da ein Hai seelenruhig in einem Kanal umher – mitten in Deutschland?

Passanten filmen rätselhafte Flosse – Schwimmt da ein Hai im Dortmunder Hafen?

Auch die aufmerksamen Besucher, die das Geschehen am Dortmunder Hafen beobachteten, waren sich nicht ganz sicher. Sie filmten das Ganze und stellten das Material Ruhr24.de von IPPEN.MEDIA zur Verfügung. Zuletzt soll sich die rätselhafte Flosse demnach am Sonntag, dem 3. September, an der Oberfläche gezeigt haben.

Diese Rückenflosse im Dortmunder Hafen sorgte bei Passanten für Aufregung. Viele erinnerte sie an die eines Hais.

In der Folge wurde ein Experte des Naturschutzbundes Dortmund (NABU) um eine Einschätzung gebeten. Von ihm erhoffte man sich Antwort auf die Frage: Handelt es sich bei dem Tier mit der auffälligen Rückenflosse tatsächlich um einen Hai auf Abwegen?

Dortmund-Ems-Kanal auch mit dem offenen Meer verbunden

„Das könnte alles sein“, lautet die Antwort des Fachmanns Wolfhard Koth-Hohmann, Leiter der lokalen Gewässer AG des NABU. Der Dortmund-Ems-Kanal ist mit zahlreichen anderen Gewässern verbunden, erklärt er auf Anfrage von Ruhr24.de. Das seien zwar Fließgewässer, also Flüsse und Bachläufe. Doch über Umwege besteht hier trotzdem eine Verbindung zum offenen Meer. Im Prinzip könnte sich deshalb auch jede Art von Fisch nach Dortmund verirren. Ausschließen will der Experte daher zunächst nichts.

Experte will nichts ausschließen, auch keinen Hai – „Könnte alles sein“

Ein paar Vermutungen hat der Fachmann trotzdem: Seiner Ansicht nach könnte es sich um einen Karpfen handeln, denn diese würden auch Größen zwischen 70 und 80 cm erreichen. Auch wenn die Rückenflosse dieser Fische keine Ähnlichkeit mit der eines Hais aufweist, da sie zwar hoch sei, aber viel näher am Rücken verlaufe, wie er erklärt.

Um einen Wels, der bis zu zwei Meter groß werden kann und der häufig von Passanten in Gewässern gesichtet wird, handelt es sich seiner Einschätzung nach nicht, da Welse gar keine Rückenflosse haben. Er tippt stattdessen auf eine Flussbarbe, deren Flosse bis zu zehn Zentimeter lang werden und vom Rücken aus steil nach oben ragen kann.

Endgültiges Licht ins Dunkeln soll jetzt eine Fisch-Expertin aus Soest bringen, der das Material Ruhr24.de zufolge zur Analyse zugeschickt wurde. Sie soll nun genauer bestimmen, zu welchem Tier die mysteriöse Flosse im Dortmunder Hafenbecken gehört.

Hai-Alarm in Dortmund – Immer wieder kommt es zu Sichtungen verirrter Haie

