Mutter zweier Kleinkinder tot aufgefunden - Drama in der Oberpfalz

Eine 22-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch wohl unter Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Altenstadt an der Waldnaab - Eine junge Mutter ist in der Nacht auf Mittwoch mutmaßlich unter Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Die Frau hinterlässt zwei kleine Kinder im Alter von 4 Jahren und 6 Monaten. Die Kinder und auch der Partner der Frau befanden sich bei Eintreffen der Polizei gegen 3 Uhr am frühen Mittwochmorgen in der Wohnung.

"Die Umstände deuten darauf hin, dass die 22-jährige Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist", teilt das Polizeipräsidium mit. Aktuell vernimmt die Polizei den Partner der 22-Jährigen und Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem sich wohl das Drama abspielte. Die Frau weise nach Angaben der Polizei Verletzungen auf, die auf eine Gewalttat hinweisen.

Mutter zweier Kleinkinder tot aufgefunden: Kripo und LKA emitteln

Die Kriminalpolizei, die Spurensicherung und das Landeskriminalamt München sind vor Ort und ermitteln. Die tote Frau hatte nach Angaben der Polizei die syrische Staatsbürgerschaft inne.

Ausführlicher berichtet Merkur.de* zu dem Drama in der Oberpfalz: Junge Mutter (22) tot aufgefunden - Verdacht auf Gewaltverbrechen

nl

