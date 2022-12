Studie zeigt: Musik hat Einfluss aufs Kaufverhalten – nicht nur zu Weihnachten

Von: Andree Wächter

Monika Imschloß, Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg, forscht zum Kaufverhalten und Musik – nicht nur zu Weihnachten. Darüber hinaus ist sie eine erfolgreiche Science Slammerin. © Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Das Kaufverhalten wird von der Art der Musik beeinflusst. Dies sagt Professorin Monika Imschloß. Sie ist auch mehrfache Siegerin bei Science Slams.

Lüneburg – Seit dem ersten Advent läuft im Radio und Supermarkt Weihnachtsmusik. Die Palette reicht von Whams „Last Christmas“ über Mariah Careys „All I want for Christmas“ bis hin zu den Klassikern wie „Oh Tannenbaum“ und „O du fröhliche“. Doch auch außerhalb der Weihnachtszeit läuft in den Geschäften oft Musik. Professorin Monika Imschloß hat Studien zum Kaufverhalten veröffentlicht. Ihr Fokus: Welchen Einfluss hat Musik dabei?

Monika Imschloß hat noch ein weiteres Talent. Sie kann die trockenen Ergebnisse ihrer Studien zum Kaufverhalten gut verpacken. Um in der Jahreszeit zu bleiben: Es kommt eine sprachlich große Schleife drumherum. Mehrmals war die 38-Jährige bei sogenannten Science Slams erfolgreich, einer Art wissenschaftlichem Kurzvortragsturnier mit Publikumsbewertung – zuletzt mit zwei ersten Plätzen. Für Geistliche heißt das Event Preacher Slam.

Studie zeigt: Musik im Einzelhandel beeinflusst Käufer

Zurück zur Wissenschaft. Dass Bereiche mit Musik beschallt werden, hat seinen Ursprung 1936. Damals hörten zum ersten Mal Menschen Musik in einem Fahrstuhl, um sie zu beruhigen. Was vor über 90 Jahren für Aufsehen sorgte, ist heute Normalität. Spotify, Deezer und Apple Music vorsorgen ihre Hörer mit einem Dauer-Klangteppich. Einige Apps wie Endel können auf Basis von Standort und Herzfrequenz die passende Musik spielen.

Die personalisierte Musik gibt es im Einzelhandel noch nicht. In einer Studie konnte Monika Imschloß aber nachweisen, dass sich Kunden im Lebensmitteleinzelhandel länger in einer Weinabteilung aufhalten, wenn dort langsame Musik gespielt wird. „Mich fasziniert, wie sensorische Reize funktionieren“, sagt die Marketing-Expertin von der Leuphana Universität Lüneburg. Welche Rolle Weihnachtsmusik spielt, wurde nicht mitgeteilt.

Wir erleben die Welt durch unsere Sinne

„Wir als Menschen haben keine andere Möglichkeit, die Welt wahrzunehmen, als durch Riechen, Hören, Schauen und Schmecken“, betont die gebürtige Ansbacherin. „Da kann die Welt noch so digital sein, wir erleben sie durch unsere Sinne.“ Sie ging der Frage nach, wie Musik das Kaufverhalten beeinflussen kann.

In einer Studie mit Apotheken konnte die Wissenschaftlerin zeigen, dass Kunden noch etwas mehr Vertrauen in die Beratung durch das Personal haben, wenn dort sogenannte High-Trust-Musik gespielt wurde. Das sind von spezialisierten Musikanbietern komponierte Klangwelten, entstanden aus Befragungen dazu, wie Vertrauen klingen könnte.

Besonders interessant findet sie, dass die meisten Menschen glaubten, sie seien zu rational, als dass Musik auf sie wirke. „Wenn wir glauben, dass wir nicht beeinflusst werden, wehren wir uns nicht“, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin. So gebe es auch eine Studie aus den 1980er-Jahren, die herausfand, dass Konsumenten bei schneller Hintergrundmusik auch zügiger den Verbrauchermarkt durchqueren als bei langsamen Klängen. „Das kann bedeuten, dass sich viele bei langsamer Musik wohler fühlen oder relaxter“, meint Imschloß, die Psychologie studierte und ihre Dissertation in der Wirtschaft schrieb – über multisensorisches Marketing.

Will man die Aufmerksamkeit der Kundschaft auf bestimmte, etwa länderspezifische Produkte lenken, sollte man für dieses Land typische Musik erklingen lassen: Spielt man also im Supermarkt etwa italienische oder französische Musik, richten Kunden ihren Blick häufiger zuerst auf Produkte aus diesen Ländern. Aldi verzichtet auf die Musik in seinen Filialen.

Musik im Handel: Mehr Inspiration als Manipulation

Imschloß empfindet das nicht als Manipulation, eher als Inspiration. Es erleichtere etwa die Entscheidung. Was der Handel durchaus nutzen könne. „Die Frage ist doch: Schöpft der potenzielle Händler seine Möglichkeiten aus?“, fragt sie. Er müsse sich abgrenzen zum Internet. Vielfach gebe es aber in Geschäften keine Musik, auch Gerüche seien nicht immer einladend, findet sie.