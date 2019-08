Streit eskaliert: Trio verprügelt Obdachlosen und verwüstet Imbissbude

Mitten in der Nacht wurde ein 39-Jähriger zum Opfer von Gewalt: Drei Männer beleidigten den Obdachlosen – dann gingen sie plötzlich auf ihn los.

Münster – In der Nacht zu Freitag eskalierte ein Streit in der Bahnhofstraße der westfälischen Großstadt: Ein Mann (39), der in einer Obdachlosenunterkunft in der Straße wohnt, war dort um 4.45 Uhr auf dem Gehweg unterwegs. Plötzlich riefen ihm drei Fremde Beleidigungen zu, wie msl24.de* berichtet.

Es kam zu einem Streit zwischen den vier Personen. Das Trio prügelte unvermittelt auf den 39-Jährigen ein und klauten sein Handy. Der 39-Jährige flüchtete vor den Angreifern und rannte in eine nahe gelegene Imbissbude in Münster.

Da die Täter immer noch nicht von ihm abließen, schaltete sich der Besitzer des Lokals in Münster ein und wollte die Situation schlichten – jedoch ohne Erfolg. Die Täter drohten daraufhin auch ihm und verwüsteten sein Restaurant.

Als das Trio schließlich die Flucht ergriff, riefen Zeugen die Polizei. Diese nahm die Verfolgung der Täter sofort auf und fand die Rüppel: Die Beamten aus Münster konnten die drei Männer (16, 19 und 29) in der Nähe des Bahnhofs festnehmen. Die Ermittlungen zu dem Geschehen dauern an.

