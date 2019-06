Schwangere bekommt Wehen – doch ihr Mann findet das Krankenhaus nicht

Die Feuerwehr in Münster musste einer schwangeren Frau in Münster helfen. (Symbolbild)

Mitten in der Nacht ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein: Ein werdender Vater wollte seine in den Wehen liegende Frau ins Krankenhaus bringen – doch er fand den Weg nicht. Dann bekam die Schwangere plötzlich Schmerzen.

Münster – Eine große Überraschung erlebten die Feuerwehrleute einer Wache im westfälischen Münster: Am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, ging dort ein Notruf ein. Ein Mann war mit seiner hochschwangeren Ehefrau im Auto in der Stadt unterwegs. Weil das Kind auf dem Weg war, suchten sie das Krankenhaus – doch fanden den Weg nicht, wie msl24.de* berichtet.

Der Mann beschrieb den Rettungskräften am Telefon, wo er sich befand. Diese versuchten daraufhin, dem Fahrer den Weg zu beschreiben. Doch dann bekamen sie mit, dass die Schwangere zunehmend Schmerzen hatte. Der Feuerwehrmann aus Münster am anderen Ende der Leitung erkannte den Ernst der Lage: Er reagierte sofort, lenkte das Paar zur Feuerwache und orderte einen Krankenwagen samt Notarzt.

Schwangere bringt Baby vor Feuerwache in Münster zur Welt

An der Feuerwache in Münster angekommen sollte die Schwangere eigentlich von dort aus mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden – doch dieser Plan ging nicht auf: Die Frau hatte bereits starke Wehen. Sie schaffte es gerade noch in den Krankenwagen. Dann brachte sie dort unter Hilfe des Notarztes ihr Kind zur Welt.

Nach der Geburt brachte der Rettungswagen das Paar und das Baby ins Krankenhaus. Wie der WDR berichtet, sind die Mutter und ihr Sohn wohlauf. Der Junge wurde Noah genannt.

