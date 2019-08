Raubüberfall auf Bäckerei: Maskierter lauert Angestellter auf

In den Morgenstunden überfiel ein Mann mit Sturmhaube eine Bäckerei – dazu fing er die Angestellte auf dem Parkplatz ab und drängte sie in das Lokal. Jetzt ermittelt die Polizei.

Münster – Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich ein Raub auf eine Bäckerei an der Weseler Straße. Ein Maskierter lauerte einer Angestellten der Filiale um 5.20 Uhr auf dem Parkplatz auf. Dann drängte er sie in das Ladenlokal, wie msl24.de* berichtet.

In dem Geschäft in Münster forderte der Unbekannte Geld von der Bäckerin. Nachdem die Frau ihm mehrere Hundert Euro in Bar überlassen hatte, ergriff der Täter auf einem Mountainbike die Flucht in Richtung Inselbogen.

Münster: Polizei fahndet nach Täter

Nach dem Raubüberfall auf die Bäckerei sucht die Polizei Münster nun nach dem Täter. Hinweise werden unter 0251/27 50 entgegengenommen. Die Zeugin konnte ihn wie folgt beschreiben:

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.