Kurioser Raub: Täter transportieren 75-Zoll Fernseher auf Skateboard

Besonders skurril – und besonders dreist? Nachdem ein Dieb an Ostern in eine Wohnung einbrach, schaffte er sein Diebesgut auf einem Skateboard weg.

Münster – Einen kuriosen Vorfall meldet die Polizei aus dem westfälischen Münster: Am Ostermontag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Theißingstraße ein. Sie waren durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung gelangt, wie msl24.de* berichtet.

Dort klauten der oder die Einbrecher einen Rucksack (Samsonite), eine Tasche (Ortlieb) und mehrere Armbanduhren, außerdem einige elektronische Geräte: ein Tablet (Samsung), einen Laptop (Lenovo), eine Soundanlage der Firma Teufel, eine Spielekonsole sowie einen 75-Zoll-Flachbildfernseher. Letzteren transportierten sie auf einem Skateboard vom Tatort.

Fernseher in Münster geklaut und auf Skateboard weggeschoben

Zeugen hatten einen der Täter gegen 15.30 Uhr dabei beobachtet, wie dieser den Fernseher in eine Decke hüllte, aus dem Haus trug und dann auf einem Skateboard Richtung Friedrich-Ebert-Straße in Münster schob.

Nun sucht die Polizei Münster nach dem dreisten Dieb: Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, trug einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose. Die Tat ereignete sich zwischen 13 und 18 Uhr. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch entgegen (0251/27 50).

+ Mit einem Skateboard transportierte der Einbrecher seine Beute durch Münster. © Google Maps Screenshot Erst kürzlich ereignete sich ein Diebstahl mit kuriosen Folgen: Eine 27-jährige Ladendiebin in Münster attackierte eine Angestellte mit ihrem Rollator. Dann schlug sie noch auf die Mitarbeiterin ein. Außerdem ereignete sich wenig später ein Unfall mit einem geklauten Fahrzeug: Zwei Diebe stahlen in Münster einen Roller und bauten dann einen Unfall. Einer von ihnen befand sich zu der Zeit im Hafturlaub.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.