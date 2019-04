Miese Masche: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter beklauen Seniorin

In der eigenen Wohnung ausgeraubt worden: Eine Seniorin öffnete vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke die Tür. Das sollte sich später als großer Fehler herausstellen.

Münster – Eine ältere Frau öffnete am Freitag (29. März) einem Stadtwerke-Mitarbeiter die Tür. Der Mann drängte die Münsteranerin dazu, das Wasser aus der Spüle und dem Badezimmer abzulassen und danach abzudrehen. Dies müsse jetzt sofort passieren, so der Mann zur Bewohnerin. Bei dem angeblichen Mitarbeiter handelte es sich jedoch um einen Betrüger, wie msl24.de* berichtet.

Die Seniorin ging mit dem Mann durch die Küche und das Bad, um das Wasser abzulassen und abzudrehen. Während dieser Zeit schlich sich eine zweite Person durch die noch offene Tür. Er gelangte in das Schlafzimmer, durchwühlte dieses und klaute diverse Schmuckstücke. Daraufhin verließen beide die Wohnung.

Münster: Polizei fahndet nach Dieben

Die Frau aus Münster bemerkte den Diebstahl erst später. Den Täter beschrieb die Geschädigte als etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er trug ein helles Cap, einen hellen Anorak und eine helle Hose. Hinweise werden unter der Nummer 0251/27 50 erbeten.

+ Nachdem die Frau dem Unbekannten die Tür öffnete, schlich sich ein Zweiter in die Wohnung. © picture alliance / dpa

