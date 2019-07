Mann schlägt mit Fahrradschloss auf 16-Jährigen ein – dann beißt Diensthündin "Tessa" zu

Ein Mann ging am Dienstag auf mehrere Menschen los – mit einem Kettenschloss bewaffnet schlug er auf einen Jugendlichen ein. Dann kam der Einsatz von Diensthündin "Tessa".

Brutale Attacke in Münster

Mann geht auf Passanten und Polizisten los

Polizeihund überwältigt Täter

Münster – Die Polizei wurde am Dienstagabend (23. Juli) alarmiert. Auf der Kerßenbrockstraße hatte ein Mann (41) zwei Personen angegriffen. Als er auf eine andere Gruppe losging, wählte diese den Notruf, wie msl24.de* berichtet.

Auf der Flucht vor dem Angreifer stürzte eine Person aus der Gruppe zu Boden. Der Mann attackierte den 16-Jährigen und schlug mit einem Kettenschloss auf den Rücken des Jugendlichen ein. Wenig später erkannte ein Hundeführer den Tatverdächtigen am Cheruskerring in Münster.

Münster: Schläger geht auf Polizisten los

Auch dort ging der Mann auf mehrere Menschen los – sie konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als der Polizist auf den 41-Jährigen zuging, wurde auch der Beamte attackiert. In diesem Moment kam Diensthündin "Tessa" aus Münster zum Einsatz.

Der Vierbeiner biss dem aggressiven Mann in die Schulter und konnte dadurch den Angriff stoppen. Der Täter wurde daraufhin festgenommen. Aufgrund seiner Gefahr für die Mitmenschen wurde er in eine psychiatrische Klinik in Münster untergebracht.

+ Diensthündin "Tessa" rettete einen Polizisten vor einer Attacke. © Polizei Münster

In der Domstadt war kürzlich ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt: Ein Fahrer floh in Münster vor den Beamten. Bei der Verfolgung krachte es dann. Vor wenigen Tagen wurde indes ein Hund attackiert. Der Vierbeiner wurde in Münster von einem freilaufenden Spaniel gebissen. Die Besitzer zeigten sich danach uneinsichtig.

