Schlag gegen Kinderporno-Ring: Polizei sichtlich geschockt von Details - „Elend, Leid, Martyrium“

Razzien und Festnahmen am Freitag wegen sexuellen Missbrauchs.

Bei einer bundesweiten Razzia ist der Polizei ein wichtiger Schlag gegen einen Kinderpornografie-Ring gelungen. Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt.

In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen hat es mehrere Hausdurchsuchungen und Razzien gegeben. Dabei gelang den Polizisten ein wichtiger Schlag gegen einen Kinderpornografie-Ring. Die Beamten nahmen insgesamt elf Tatverdächtige fest. Die Staatsanwaltschaft Münster hat gemeinsam mit der Polizei in einer Pressekonferenz am Samstag über die Geschehnisse informiert.

Münster: Elf Festnahmen nach Razzia gegen Kinderpornografie-Ring

Bei dem Hauptverdächtigen soll es sich jedoch um einen 27-Jährigen aus Münster halten. Bei den Opfern soll es sich um drei Jungen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren handeln. Eines dieser Opfer ist nach Angaben der Polizei der Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Münsteraners. Auch die Mutter des 27-Jährigen zählt zu den Tatverdächtigen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen die Jungen mehrmals schwer sexuell missbraucht haben und Videoaufnahmen dieser Handlungen angefertigt und über das Darknet geteilt zu haben. Der 27-jährige Tatverdächtige war nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits polizeibekannt. Jedoch war er nicht wegen sexuellen Missbrauchs auffällig geworden.

„Selbst erfahrene Kriminalbeamten sind an die Grenzen dessen geraten, was zu ertragen ist und weit darüber hinaus“, sagt Münsters Polizeichef Rainer Furth zu dem Fall auf einer Pressekonferenz am Samstag. Furth war sichtlich berührt von den Vorgängen und zeigte sich entsetzt. Er sprach von „Elend, Leid, Martyrium“, das die Kinder durchlebt hatten. Auch die Ermittler täten ihm leid, die hunderte Terabyte „von diesem abscheulichen Dreck“ auswerten hätten müssen.



Weiter Informationen folgen in Kürze.