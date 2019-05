Kinder bedrohen Jugendliche mit Messer - und fliehen vor der Polizei

Einsatz am Aasee

+ © dpa Die Polizei hatte es in Münster mit zwei Kindern zu tun, die Jugendlichen gedroht hatten. (Symbolbilld) © dpa

Polizeieinsatz am Aasee: Zwei Kinder pöbelten Jugendliche in Münster an und fuchtelten mit einem Messer herum. Als die Beamten alarmiert wurden, versteckten sie sich in einem Gebüsch.