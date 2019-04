Fremder tritt 12-Jährigen auf Brücke vom Fahrrad – Zeugen schreiten ein

Bei einem Vorfall in Münster am vergangenen Samstag wurde ein 12-Jähriger vom Fahrrad getreten. Der Täter flüchtete.

Münster – Am Samstag überquerte ein 12-Jähriger in Begleitung eines weiteren Kindes die Brücke über die Werse an der Gallitzinstraße. Sie waren in Richtung Gremmendorf unterwegs. Hierbei kam den beiden Kindern ein Unbekannter entgegen, wie msl24.de* berichtet.

Dieser trat plötzlich gegen das Fahrrad des Kindes, wodurch der Junge zu Boden fiel und leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Mountainbike vom Tatort in Münster-Angelmodde.

Münster: Polizei sucht Zeugen nach Tritt vom Fahrrad

Ein älteres Ehepaar beobachtete den Vorfall. Während die Frau dem verletzten Kind half, versuchte ihr Ehemann noch den Täter einzuholen – jedoch vergeblich. Die Polizei Münster sucht nun nach dem älteren Ehepaar und anderen möglichen Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251/27 50 erbeten. Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

circa 15 Jahre alt

auf einem Mountainbike unterwegs

mit einer dunklen Hose und Jacke bekleidet

trug eine dunkle Kapuze oder Kappe

+ An der Brücke über der Werse kam es zu dem Vorfall. © Google Maps Screenshot

Erst vor Kurzem floh ein Täter in der Domstadt, nachdem Zeugen ihn ertappten. Zwei Männer beobachteten nachts einen Fahrraddieb in Münster. Ein weiterer ungelöster Fall beschäftigt die Polizei, bei dem falsche Stadtwerke-Mitarbeiter eine ältere Dame in ihrer Wohnung beklauten. Die Täter sind auf der Flucht.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.